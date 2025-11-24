HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Công ty bán kem chống nắng giả cho chồng Đoàn Di Băng nợ tiền bảo hiểm

Uyên Châu

(NLĐO)-Công ty Cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai, nơi sản xuất kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả cho chồng Đoàn Di Băng bán, đang nợ bảo hiểm 3 tháng

Ngày 24-11, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đã công bố danh sách 2.063 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang nợ hơn 315 tỉ đồng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Nằm trong danh sách này, Công ty Cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai (đường số 6, Khu Công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, có 36 lao động) nợ 3 tháng, tổng số tiền gần 350 triệu đồng.

Công ty EBC Đồng Nai nợ bảo hiểm và sản xuất kem chống nắng giả cho chồng Đoàn Di Băng - Ảnh 1.

Trụ sở Công ty Cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai

Công ty Cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai là nơi sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả, sau đó Nguyễn Quốc Vũ (47 tuổi, ở TP HCM, chồng Đoàn Di Băng) là người phân phối, bán ra thị trường.

Liên quan các doanh nghiệp nợ bảo hiểm, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Thuế tỉnh Đồng Nai, Chi cục Hải quan khu vực XVIII, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế, Công an tỉnh, UBND các xã, phường rà soát, phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị cố tình chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Công ty EBC Đồng Nai nợ bảo hiểm và sản xuất kem chống nắng giả cho chồng Đoàn Di Băng - Ảnh 2.

Chồng Đoàn Di Băng cùng 2 Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả"

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp xử lý đối với các đơn vị cố tình chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tháng 11-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Quốc Vũ cùng 2 Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai là Đinh Văn Liên (44 tuổi, ở phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi, ở phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả" xảy ra tại Công ty Cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai.


