Hàng ngàn doanh nghiệp ở Thanh Hóa nợ bảo hiểm hơn 500 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Hàng ngàn doanh nghiệp ở Thanh Hóa nợ bảo hiểm hơn 500 tỉ đồng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Hơn 3.300 doanh nghiệp ở Thanh Hóa nợ hơn 500 tỉ đồng bảo hiểm xã hội của người lao động, cá biệt có doanh nghiệp nợ hơn 35 tỉ đồng

Ngày 1-11, thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa cho biết tính đến hết ngày 30-9, trên địa bàn tỉnh có 3.326 đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm từ 3 tháng trở lên, với tổng số tiền chậm đóng trên 508,5 tỉ đồng.

Hàng ngàn doanh nghiệp ở Thanh Hóa nợ bảo hiểm xã hội hơn 500 tỉ đồng - Ảnh 1.

Khu dự án của Công ty TNHH FLC SamSon Golf&Resort - một trong những doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội của người lao động trên 35 tỉ đồng. Ảnh: Tuấn Minh

Trong số những đơn vị chậm đóng BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), ở khối doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, có 3.322 đơn vị (chiếm 99,89% tổng số tiền nợ BHXH).

Cụ thể, có 1.497 doanh nghiệp nợ từ 3 đến dưới 6 tháng, với số tiền 35,7 tỉ đồng; 521 đơn vị chậm đóng từ 6 đến 12 tháng trở lên, với số tiền 39,1 tỉ đồng; 659 đơn vị chậm đóng trên 12 tháng, với số tiền 285,2 tỉ đồng; 645 đơn vị nợ khó thu do giải thể, phá sản, dừng hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ bỏ trốn... đã tạm dừng tính lãi với số tiền chậm đóng trên 147,9 tỉ đồng.

Riêng khối hành chính sự nghiệp có 4 đơn vị nợ BHXH, với tổng số tiền chậm đóng trên 0,5 tỉ đồng (chiếm 0,11%).

Trong số hàng ngàn doanh nghiệp nợ BHXH, có những công ty nợ nhiều năm với số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng. Đơn cử như: Công ty TNHH FLC SAMSON GOLF&RESORT nợ trên 35,8 tỉ đồng của 346 lao động (chậm đóng 50 tháng); Công ty TNHH một thành viên công nghiệp tàu thủy Thanh Hóa nợ 102 tháng, với số tiền trên 18,7 tỉ đồng; Công ty CP LILAMA 5 - Bỉm Sơn, có 61 lao động, chậm đóng 63 tháng, số tiền trên 9,6 tỉ đồng…

Đáng nói, theo thống kê, có nhiều doanh nghiệp có số tiền chậm đóng lớn, lao động ít hoặc đã giảm hết lao động, thời gian chậm đóng kéo dài, đã thanh tra, kiểm tra nhiều lần nhưng chưa thu hồi được tiền chậm đóng. Cụ thể, Công ty CP xây dựng Hancorp.2, chậm đóng 156 tháng, số tiền trên 42,3 tỉ đồng.

Công ty cổ phần Licogi 15, chậm đóng 160 tháng, số tiền trên 11,7 tỉ đồng; Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Long, chậm đóng 146 tháng, số tiền trên 8,4 tỉ đồng; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Công trình giao thông 838, chậm đóng 186 tháng, số tiền trên 7,2 tỉ đồng…

Nhằm đôn đốc việc đóng BHXH cho người lao động, BHXH tỉnh Thanh Hóa cho biết sẽ thành lập các tổ công tác, mời thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn quản lý và đại diện các cơ quan Công an, Thuế, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Liên đoàn lao động, phối hợp làm việc với đơn vị liên quan để xử lý tình trạng nợ đọng BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Tin liên quan

Nhiều doanh nghiệp ở Cà Mau nợ bảo hiểm, hàng ngàn lao động "khóc ròng"

Nhiều doanh nghiệp ở Cà Mau nợ bảo hiểm, hàng ngàn lao động "khóc ròng"

(NLĐO) – Doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội đã khiến cho quyền lợi của hàng ngàn lao động ở Cà Mau bị ảnh hưởng

DN nợ bảo hiểm xã hội, nếu tuyên bố phá sản, người lao động sẽ mất trắng

(NLĐO) - Nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội hàng chục năm với số tiền rất lớn, nếu tuyên bố phá sản thì người lao động sẽ mất trắng.

Tăng cường giải pháp siết chặt nợ bảo hiểm (*): Ưu tiên giải quyết quyền lợi của người lao động

Quyền lợi của người lao động phải được ưu tiên giải quyết khi doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động

bảo hiểm xã hội Thanh Hóa nợ bảo hiểm người lao động doanh nghiệp nợ bảo hiểm hàng ngàn doanh nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo