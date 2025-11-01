Hàng ngàn doanh nghiệp ở Thanh Hóa nợ bảo hiểm hơn 500 tỉ đồng

Ngày 1-11, thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa cho biết tính đến hết ngày 30-9, trên địa bàn tỉnh có 3.326 đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm từ 3 tháng trở lên, với tổng số tiền chậm đóng trên 508,5 tỉ đồng.

Khu dự án của Công ty TNHH FLC SamSon Golf&Resort - một trong những doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội của người lao động trên 35 tỉ đồng. Ảnh: Tuấn Minh

Trong số những đơn vị chậm đóng BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), ở khối doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, có 3.322 đơn vị (chiếm 99,89% tổng số tiền nợ BHXH).

Cụ thể, có 1.497 doanh nghiệp nợ từ 3 đến dưới 6 tháng, với số tiền 35,7 tỉ đồng; 521 đơn vị chậm đóng từ 6 đến 12 tháng trở lên, với số tiền 39,1 tỉ đồng; 659 đơn vị chậm đóng trên 12 tháng, với số tiền 285,2 tỉ đồng; 645 đơn vị nợ khó thu do giải thể, phá sản, dừng hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ bỏ trốn... đã tạm dừng tính lãi với số tiền chậm đóng trên 147,9 tỉ đồng.

Riêng khối hành chính sự nghiệp có 4 đơn vị nợ BHXH, với tổng số tiền chậm đóng trên 0,5 tỉ đồng (chiếm 0,11%).

Trong số hàng ngàn doanh nghiệp nợ BHXH, có những công ty nợ nhiều năm với số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng. Đơn cử như: Công ty TNHH FLC SAMSON GOLF&RESORT nợ trên 35,8 tỉ đồng của 346 lao động (chậm đóng 50 tháng); Công ty TNHH một thành viên công nghiệp tàu thủy Thanh Hóa nợ 102 tháng, với số tiền trên 18,7 tỉ đồng; Công ty CP LILAMA 5 - Bỉm Sơn, có 61 lao động, chậm đóng 63 tháng, số tiền trên 9,6 tỉ đồng…

Đáng nói, theo thống kê, có nhiều doanh nghiệp có số tiền chậm đóng lớn, lao động ít hoặc đã giảm hết lao động, thời gian chậm đóng kéo dài, đã thanh tra, kiểm tra nhiều lần nhưng chưa thu hồi được tiền chậm đóng. Cụ thể, Công ty CP xây dựng Hancorp.2, chậm đóng 156 tháng, số tiền trên 42,3 tỉ đồng.

Công ty cổ phần Licogi 15, chậm đóng 160 tháng, số tiền trên 11,7 tỉ đồng; Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Long, chậm đóng 146 tháng, số tiền trên 8,4 tỉ đồng; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Công trình giao thông 838, chậm đóng 186 tháng, số tiền trên 7,2 tỉ đồng…

Nhằm đôn đốc việc đóng BHXH cho người lao động, BHXH tỉnh Thanh Hóa cho biết sẽ thành lập các tổ công tác, mời thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn quản lý và đại diện các cơ quan Công an, Thuế, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Liên đoàn lao động, phối hợp làm việc với đơn vị liên quan để xử lý tình trạng nợ đọng BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.