Công ty chỉ 84 nhân viên nhưng thu về hơn 5.000 tỉ đồng lợi nhuận

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Công ty chỉ 84 nhân viên nhưng thu về hơn 5.000 tỉ đồng lợi nhuận

G.Nam

(NLĐO) - Cư dân mạng đang xôn xao một doanh nghiệp chỉ hơn 80 nhân sự, bình quân mỗi người mang về hơn 60 tỉ lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm

Theo đó, trong Báo cáo tài chính Quý III/2025 vừa công bố, Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (VIX – HOSE) ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 3.222 tỉ đồng, tăng 482% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 3.048 tỉ đồng và 2.449 tỉ đồng, cao gấp 9 lần cùng kỳ – mức kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty.

VIX lập kỷ lục lợi nhuận quý, vượt SCIC về hiệu quả nhân sự

Lũy kế 9 tháng, VIX đạt 6.178 tỉ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 5.116 tỉ đồng và sau thuế 4.123 tỉ đồng, tăng lần lượt 378% và hơn 640% so với cùng kỳ. 

Với 84 nhân viên, bình quân mỗi người mang về lợi nhuận trước thuế gần 61 tỉ đồng, tương đương 6,77 tỉ đồng/tháng – mức cao nhất trên thị trường.

So sánh với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) – doanh nghiệp có hiệu quả nhân sự hàng đầu trước đây, VIX vượt xa khi SCIC chỉ đạt lợi nhuận trước thuế bình quân 4,25 tỉ đồng/người/tháng trong nửa đầu năm.

Công ty chỉ 84 nhân viên nhưng thu về hơn 5.000 tỉ đồng lợi nhuận - Ảnh 1.

Nhiều người cho rằng VIX là công ty có nhân viên kiếm tiền giỏi nhất Việt Nam

Theo phân tích, lợi nhuận "khủng" của VIX chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh – dùng vốn của chính công ty để đầu tư cổ phiếu và tài sản tài chính. Khi thị trường thuận lợi, chỉ với một nhóm chuyên gia nhỏ, công ty có thể thu về hàng nghìn tỉ đồng lợi nhuận, vượt trội so với chi phí nhân sự. Hiện cổ phiếu VIX đang giao dịch quanh mức 38.100 đồng/cổ phiếu.

Được biết, Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX được thành lập vào năm 2007, tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom. Với việc tập trung ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, VIX luôn hướng tới mục tiêu cung cấp sản phẩm đa dạng, dịch vụ chuyên nghiệp và chất lượng đem lại sự uy tín, an toàn và hiệu quả nhất, đóng góp vào sự phát triển chung của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tin liên quan

GIẢI BÀI TOÁN LỆCH PHA CUNG - CẦU LAO ĐỘNG (*): Tăng tốc tuyển dụng

GIẢI BÀI TOÁN LỆCH PHA CUNG - CẦU LAO ĐỘNG (*): Tăng tốc tuyển dụng

Thị trường lao động Việt Nam phục hồi mạnh, nhu cầu tuyển dụng tăng cao trong khi trí tuệ nhân tạo đang dần thay đổi cách doanh nghiệp tìm người

4 ngành "khát người" nhưng ít ai muốn làm ở TP HCM

(NLĐO) - Tháng 9, doanh nghiệp TP HCM cần hơn 16.000 lao động. Có 4 ngành nghề đang "mỏi mắt" tìm người.

Ngân hàng cắt giảm hơn 3.400 nhân viên, nhưng lại "khát" nhân lực mảng này

(NLĐO) - Ngân hàng còn thiếu hụt nhân lực số hóa, AI là thông tin đáng chú ý tại Tọa đàm "Phát triển nguồn nhân lực trong thời đại AI".

kiếm tiền Lợi nhuận trước thuế trí tuệ nhân tạo cư dân mạng lợi nhuận Chứng khoán VIX
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo