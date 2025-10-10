4 ngành "khát người" nhưng ít ai muốn làm ở TP HCM

Báo cáo mới nhất của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM cho thấy trong tháng 9, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có nhu cầu tuyển hơn 16.000 lao động, song nguồn cung nhân lực vẫn chưa đáp ứng đủ. Đặc biệt 4 ngành nghề đang "mỏi mắt" tìm người" do sự mất cân đối nghiêm trọng giữa cung và cầu lao động.

Trong tháng 9 vừa qua, TP HCM có nhu cầu tuyển hơn 16.000 lao động

4 ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất

Theo thống kê từ cổng thông tin việc làm TP HCM, tháng 9 ghi nhận 16.066 vị trí cần tuyển nhưng chỉ có 8.614 người đăng ký tìm việc, tương đương chưa đến 54% nhu cầu tuyển dụng.

Trong số 27 nhóm ngành nghề được khảo sát, nhiều lĩnh vực có nhu cầu tuyển rất thấp như báo chí – thông tin (9 người), nông – lâm – thủy sản (4 người) hay văn hóa – xã hội (4 người). Đây là các nhóm ngành có đặc thù chuyên môn cao, quy mô nhỏ, ít biến động nhân lực nên không đáng kể trong bức tranh tổng thể.

Trái lại, 4 ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất lại đang là "điểm nóng" thiếu hụt lao động, khi lượng người tìm việc chỉ đáp ứng được một phần nhỏ so với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Ngành kỹ thuật – cơ khí: Doanh nghiệp cần tới 3.096 lao động, trong khi chỉ có 783 người tìm việc – tương đương chỉ đáp ứng hơn 25% nhu cầu. Đây là lĩnh vực đòi hỏi tay nghề, kỹ năng vận hành máy móc và khả năng thích ứng công nghệ cao, trong khi nguồn nhân lực chất lượng lại đang hạn chế.

Lao động phổ thông: Nhu cầu tuyển dụng lên tới 6.827 vị trí nhưng chỉ 2.621 người ứng tuyển. Dù không đòi hỏi trình độ cao, nhóm lao động này lại có xu hướng dịch chuyển thường xuyên, khiến doanh nghiệp gặp khó trong việc duy trì nhân sự ổn định.

Ngành thực phẩm – đồ uống: Có 2.052 vị trí trống, song chỉ 565 người đăng ký. Đây là lĩnh vực phục hồi mạnh sau đại dịch, nhất là các chuỗi sản xuất, chế biến và dịch vụ ăn uống, kéo theo nhu cầu tuyển dụng tăng đột biến.

Vận tải – logistics: Doanh nghiệp cần 1.208 lao động nhưng thị trường chỉ có 194 người tìm việc. Sự thiếu hụt này ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng và hoạt động giao nhận hàng hóa của nhiều doanh nghiệp trong thành phố.



