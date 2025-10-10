4 ngành "khát người" nhưng ít ai muốn làm ở TP HCM

Báo cáo mới nhất của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM cho thấy trong tháng 9, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có nhu cầu tuyển hơn 16.000 lao động, song nguồn cung nhân lực vẫn chưa đáp ứng đủ. Đặc biệt 4 ngành nghề đang "mỏi mắt" tìm người" do sự mất cân đối nghiêm trọng giữa cung và cầu lao động.
4 ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất
Theo thống kê từ cổng thông tin việc làm TP HCM, tháng 9 ghi nhận 16.066 vị trí cần tuyển nhưng chỉ có 8.614 người đăng ký tìm việc, tương đương chưa đến 54% nhu cầu tuyển dụng.
Trong số 27 nhóm ngành nghề được khảo sát, nhiều lĩnh vực có nhu cầu tuyển rất thấp như báo chí – thông tin (9 người), nông – lâm – thủy sản (4 người) hay văn hóa – xã hội (4 người). Đây là các nhóm ngành có đặc thù chuyên môn cao, quy mô nhỏ, ít biến động nhân lực nên không đáng kể trong bức tranh tổng thể.
Trái lại, 4 ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất lại đang là "điểm nóng" thiếu hụt lao động, khi lượng người tìm việc chỉ đáp ứng được một phần nhỏ so với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.
Ngành kỹ thuật – cơ khí: Doanh nghiệp cần tới 3.096 lao động, trong khi chỉ có 783 người tìm việc – tương đương chỉ đáp ứng hơn 25% nhu cầu. Đây là lĩnh vực đòi hỏi tay nghề, kỹ năng vận hành máy móc và khả năng thích ứng công nghệ cao, trong khi nguồn nhân lực chất lượng lại đang hạn chế.
Lao động phổ thông: Nhu cầu tuyển dụng lên tới 6.827 vị trí nhưng chỉ 2.621 người ứng tuyển. Dù không đòi hỏi trình độ cao, nhóm lao động này lại có xu hướng dịch chuyển thường xuyên, khiến doanh nghiệp gặp khó trong việc duy trì nhân sự ổn định.
Ngành thực phẩm – đồ uống: Có 2.052 vị trí trống, song chỉ 565 người đăng ký. Đây là lĩnh vực phục hồi mạnh sau đại dịch, nhất là các chuỗi sản xuất, chế biến và dịch vụ ăn uống, kéo theo nhu cầu tuyển dụng tăng đột biến.
Vận tải – logistics: Doanh nghiệp cần 1.208 lao động nhưng thị trường chỉ có 194 người tìm việc. Sự thiếu hụt này ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng và hoạt động giao nhận hàng hóa của nhiều doanh nghiệp trong thành phố.
161.000 người thất nghiệp đề nghị nhận trợ cấp
Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM, từ ngày 1-1 đến 25-9-2025, đơn vị đã tiếp nhận 161.406 hồ sơ đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp, giảm 17,61% so với cùng kỳ năm 2024 (195.896 hồ sơ). Trong đó, Trung tâm đã trình Sở Nội vụ TP ký ban hành 151.414 quyết định hưởng trợ cấp cho người lao động.
Cùng thời gian, Trung tâm cũng tiếp nhận 683.784 lượt người đến thông báo tình trạng việc làm hằng tháng. Việc số lượng hồ sơ giảm mạnh cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực của nền kinh tế, thị trường lao động dần ổn định. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố, thị trường lao động vẫn còn mất cân đối cung - cầu khi nhiều ngành nghề có lượng người tìm việc cao nhưng doanh nghiệp lại ít nhu cầu tuyển dụng, và ngược lại.
Để góp phần kết nối cung - cầu lao động, trong 9 tháng qua, Trung tâm đã tổ chức 171 phiên giao dịch việc làm, tư vấn việc làm cho 329.176 lượt người. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hỗ trợ học nghề cho 4.732 lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Dự kiến trong tháng 10, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM sẽ tổ chức thêm 24 phiên giao dịch việc làm trên toàn thành phố, trong đó khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) sẽ có 12 phiên được triển khai nhằm mở rộng cơ hội kết nối việc làm cho người lao động.
