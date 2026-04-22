Công ty công nghệ thuộc Vingroup bắt tay tập đoàn của Đức phát triển “bộ não” robot hình người

Lê Tỉnh

(NLĐO) - VinDynamics và Schaeffler sẽ phối hợp phát triển, tối ưu hóa các cấu kiện cốt lõi phục vụ robot hình người, bao gồm khớp truyền động robot và động cơ.

VinDynamics, công ty công nghệ thuộc Tập đoàn Vingroup, vừa công bố ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Schaeffler, tập đoàn công nghệ chuyển động hàng đầu thế giới có trụ sở tại Đức.

Theo thỏa thuận, VinDynamics và Schaeffler sẽ phối hợp nghiên cứu, phát triển và tối ưu hóa các cấu kiện cốt lõi phục vụ robot hình người, bao gồm khớp truyền động robot và động cơ.

Hai bên sẽ tập trung đánh giá và hoàn thiện các nguyên mẫu do Schaeffler phát triển, với các thông số kỹ thuật về cơ khí, hộp số và phần cứng, đồng thời xem xét các yếu tố quan trọng như vật liệu, dung sai và khả năng sản xuất quy mô lớn.

Bên cạnh đó, VinDynamics sẽ tiến hành đánh giá kỹ thuật và tối ưu hóa phần mềm điều khiển nhằm đảm bảo khả năng tương thích và tích hợp hiệu quả với các hệ thống được đề xuất.

Sau giai đoạn đưa sản phẩm vào vận hành thương mại, hai bên dự kiến tiếp tục phối hợp trong công tác mô phỏng, kiểm chứng và cải tiến sản phẩm, đồng thời khai thác dữ liệu vận hành thực tế để phục vụ tối ưu thiết kế và nâng cao hiệu suất hệ thống.

VinDynamics bắt tay một tập đoàn công nghệ của Đức phát triển “bộ não” robot hình người - Ảnh 1.

VinDynamics công bố ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Schaeffler

Sự hợp tác giữa VinDynamics và Schaeffler được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước tiến mới mang tính đột phá trong lĩnh vực robot hình người, đặc biệt trong việc rút ngắn thời gian nghiên cứu và phát triển các bộ phận có độ phức tạp cao như khớp truyền động robot và hệ thống động cơ.

Theo VinDynamics, đây không chỉ là sự kết nối về công nghệ, mà còn là sự đồng hành chiến lược, nơi hai bên cùng chia sẻ tầm nhìn về tương lai của robot hình người. "Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội đột phá, góp phần thúc đẩy quá trình đưa robot hình người tiến gần hơn với các ứng dụng thực tiễn trong đời sống và công nghiệp" - đại diện VinDynamics nói.

Ông Maximilian Fiedler, Tổng Giám đốc Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Schaeffler, đánh giá VinDynamics là một đối tác công nghệ đầy tiềm năng với tầm nhìn rõ ràng trong lĩnh vực robot hình người.

"Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa kinh nghiệm hàng chục năm trong công nghệ chuyển động của Schaeffler và năng lực phát triển robot thế hệ mới của VinDynamics sẽ tạo ra những bước tiến quan trọng, không chỉ trong công nghệ mà còn trong cách robot được ứng dụng vào tương lai" - ông Maximilian Fiedler bày tỏ.

Vì sao hãng robot Mỹ chọn TPHCM làm trung tâm sản xuất chó máy?

(NLĐO) - Việc mở rộng thị trường của AMC Robotics thể hiện bước đi chiến lược trong việc xây dựng mạng lưới sản xuất cho lĩnh vực robot toàn cầu.

Clip 10 giây hé lộ robot hình người thế hệ thứ 2 của VinMotion

(NLĐO) - VinMotion đang phát triển robot hình người ngày càng linh hoạt, thông minh và đa năng để có thể dần đi vào cuộc sống.

"Cười ra nước mắt" với robot hình người của Vingroup

(NLĐO) - Robot hình người của Vingroup có khả năng trò chuyện trực tiếp với khách tham quan, tạo ra nhiều câu trả lời hài hước khiến không ít em nhỏ thích thú.

