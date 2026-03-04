Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng thu hồi thông báo liên quan bán lẻ xăng dầu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng thu hồi thông báo liên quan bán lẻ xăng dầu

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Đã có nguồn cung cấp nên các cây xăng trong cảng đã bán trở lại bình thường cho tất cả các loại xe.

Trước đó, trước diễn biến phức tạp của tình hình chiến sự Trung Đông gây khan hiếm nguồn cung, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng (Thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn) ngày 3-3, đã phát đi thông báo tạm dừng cung cấp xăng dầu bán lẻ cho các phương tiện vận tải bên ngoài hệ thống kể từ ngày 4-3.

Theo  thông báo, để đảm bảo duy trì hoạt động cốt lõi trong cụm cảng, công ty đã đưa ra các quy định cụ thể đối với hai cửa hàng xăng dầu tại khu vực Cát Lái và Long Bình. Theo đó, đối với phương tiện vận tải, nâng hạ container sẽ tạm ngừng bán lẻ xăng dầu cho toàn bộ các phương tiện hoạt động bên ngoài khu vực cụm cảng Tân Cảng Cát Lái, Tân Cảng Phú Hữu và ICD Tân Cảng Long Bình. Chỉ ưu tiên cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện vận tải container chạy nội bộ trong các khu vực nêu trên để đảm bảo duy trì chuỗi logistics. Thời gian áp dụng kể từ 7 giờ ngày 4-3 cho đến khi có thông báo mới. Văn bản nhấn mạnh, đối với các phương tiện cá nhân và đơn vị gồm các loại xe ô tô du lịch, xe máy của các cơ quan, đơn vị và cá nhân hoạt động trong khu vực cụm cảng Tân Cảng Cát Lái, Tân Cảng Phú Hữu và ICD Tân Cảng Long Bình không nằm trong phạm vi áp dụng hạn chế bán lẻ này.

Các cây xăng trong cảng đã bán lại cho các xe bình thường - Ảnh 1.

Cây xăng của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng tại Cảng Cát Lái

 

Các cây xăng trong cảng đã bán lại cho các xe bình thường - Ảnh 2.

Văn bản thông báo ngày 3-3 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 4-3, ông Phạm Việt Hùng, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng cho biết ngay sau khi ra thông báo thì công ty cũng đã tìm được nguồn nguyên liệu như trước và đã thu hồi thông báo từ chiều 4-3, và mọi hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng đã bình thường như trước. 

Tin liên quan

TPHCM mời gọi nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

TPHCM mời gọi nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(NLĐO) - UBND TPHCM khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược có uy tín, năng lực tham gia nghiên cứu, đề xuất thực hiện Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Dự báo về "cú sốc" giá xăng dầu ngày mai, dầu có thể tăng tới 3.500-4.000 đồng/lít

(NLĐO) - Giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày mai 5-3 được dự báo tăng rất mạnh do giá dầu và nguồn cung chịu ảnh hưởng bởi xung đột ở Trung Đông.

Không để gián đoạn xăng dầu

Các đầu mối nhập khẩu xăng dầu khẳng định vẫn bảo đảm nguồn cung cho các hợp đồng đã ký

cảng Cát Lái diễn biến phức tạp chuỗi cung ứng thị trường xăng dầu bán lẻ xăng dầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo