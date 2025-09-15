Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm phát triển hạ tầng sạc và đổi pin cho xe điện VinFast. Theo thoả thuận, hai bên sẽ mở hơn 1.000 điểm sạc ô tô điện và hơn 1.000 điểm đổi pin tại các cửa hàng thuộc chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh từ nay đến hết năm 2026.

Theo thỏa thuận, ngay trong năm 2025, hai bên sẽ lắp đặt 350 trạm sạc ô tô điện, 1.360 tủ đổi pin xe máy điện tại các cửa hàng thuộc chuỗi Thế Giới Di Động. Trong đó, 360 tủ được đặt cùng các trạm sạc ô tô điện và 1.000 tủ ở các địa điểm độc lập. Hai bên sẽ tiếp tục bổ sung 1.000 trạm sạc ô tô điện và 500 tủ đổi pin xe máy điện. Thế Giới Di Động cũng sẽ là đơn vị cung cấp dịch vụ lắp đặt và bảo trì, bảo dưỡng các trạm sạc, tủ đổi pin của V-Green.

Lễ ký kết giữa V-Green và Thế Giới Di Động

Hiện tại, nhiều điểm bán hàng thuộc hệ thống Thế Giới Di Động đã được tích hợp trạm sạc V-Green, phục vụ các chủ sở hữu ô tô, xe máy điện VinFast. Theo kế hoạch, từ ngày 1-11, hệ thống tủ đổi pin xe máy điện tại các cửa hàng thuộc chuỗi Thế Giới Di Động cũng sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Hiện tại V-Green đang sở hữu mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc ô tô, xe máy điện trên toàn quốc và dự kiến sẽ đầu tư thêm 150.000 tủ đổi pin xe máy điện trong vòng 3 năm tới.



