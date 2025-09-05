Doanh thu toàn cầu của VinFast tăng vọt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Doanh thu toàn cầu của VinFast tăng vọt

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng số ô tô điện được VinFast bàn giao lên tới 72.167 chiếc, tăng 223% so với nửa đầu năm ngoái.

VinFast vừa công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán trong quý II/2025, cho thấy tăng trưởng doanh thu lên tới 92% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo báo cáo tài chính mới nhất của VinFast, dù vẫn ghi nhận khoản lỗ, những chỉ số tăng trưởng cho thấy hãng này đang đi đúng hướng trên con đường chinh phục thị trường trong nước và quốc tế.

Bàn giao xe tăng 172%

Động lực chính cho sự tăng trưởng doanh thu đến từ số lượng xe bàn giao tăng mạnh ở cả mảng ô tô và xe máy điện.

Trong quý II/2025, VinFast đã bàn giao 35.837 ô tô điện, ổn định so với quý trước nhưng tăng tới 172% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả này nâng tổng số ô tô điện được giao trong 6 tháng đầu năm 2025 lên 72.167 chiếc, tăng 223% so với nửa đầu năm ngoái.

Sự bùng nổ còn mạnh mẽ hơn ở mảng xe 2 bánh. Có tới 69.580 xe máy điện và xe đạp điện đã đến tay khách hàng trong quý II, tăng 55% so với quý I và tăng đột biến 432% so với cùng kỳ 2024. Lũy kế 6 tháng, con số này là 114.484 xe, tương đương mức tăng trưởng 447%.

VinFast tăng trưởng doanh thu toàn cầu 92 % trong qúy II / 2025 - Ảnh 1.

Xe điện VinFast chiếm lĩnh thị trường

Thành công về doanh số của VinFast tiếp tục được dẫn dắt bởi các mẫu xe phổ thông, dễ tiếp cận. Bộ đôi VF 3 và VF 5 chiếm tới 61% tổng số xe được bàn giao trong quý. Mẫu C-SUV VF 6 cũng cho thấy sức hút khi đứng ở vị trí thứ ba, đóng góp 12% vào tổng doanh số.

Đáng chú ý, tỉ lệ khách hàng cá nhân (B2C) mua xe ngày càng chiếm ưu thế, đạt hơn 70% tổng số xe bàn giao trong 4 quý liên tiếp. 

Doanh thu toàn cầu tăng vọt

Lượng xe tiêu thụ như trên đã mang về cho VinFast 16.609,3 tỉ đồng (663 triệu USD) doanh thu, tăng 91,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do vẫn đang trong giai đoạn đầu tư và mở rộng nên hãng xe điện này vẫn còn ghi nhận lỗ gộp 6.824,9 tỉ đồng (272,4 triệu USD) trong quý II/2025 và lỗ ròng là 20.341,6 tỉ đồng (812 triệu USD).

Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp đã có sự cải thiện đáng kể. Chỉ số này trong quý II/2025 ở mức âm 41,1%, tốt hơn nhiều so với mức âm 62,7% của cùng kỳ năm 2024. 

Theo đại diện VinFast, sự cải thiện này là kết quả trực tiếp của việc doanh thu tăng trưởng và các nỗ lực tối ưu hóa chi phí sản xuất, quản lý đang phát huy hiệu quả.

Không chỉ tập trung vào kinh doanh, hãng xe này còn tích cực hưởng ứng và hỗ trợ mục tiêu của Chính phủ trong việc nâng tỉ lệ ô tô điện lên 30% và xe máy điện lên 22% vào năm 2030.

Tin liên quan

VinFast electric buses are coming to Europe

VinFast electric buses are coming to Europe

(NLĐO) - VinFast says this product line will meet the demand for green transportation and expand its presence in the European market.

Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử

(NLĐO)- Những mẫu xe điện của VinFast được phủ nhiều gam màu và họa tiết lạ mắt, rực rỡ.

VIDEO: Cận cảnh chi chít 440 vết đạn bắn trên chiếc Lạc Hồng 900 LX của VinFast

(NLĐO)- Lạc Hồng 900 LX của VinFast là dòng xe giới hạn mang đậm tinh hoa và bản sắc dân tộc, biểu tượng tự hào mới của sự “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam”.

ô tô điện Vinfast Toàn Cầu xe máy điện lãi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo