Doanh thu toàn cầu của VinFast tăng vọt

VinFast vừa công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán trong quý II/2025, cho thấy tăng trưởng doanh thu lên tới 92% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo báo cáo tài chính mới nhất của VinFast, dù vẫn ghi nhận khoản lỗ, những chỉ số tăng trưởng cho thấy hãng này đang đi đúng hướng trên con đường chinh phục thị trường trong nước và quốc tế.

Bàn giao xe tăng 172%

Động lực chính cho sự tăng trưởng doanh thu đến từ số lượng xe bàn giao tăng mạnh ở cả mảng ô tô và xe máy điện.

Trong quý II/2025, VinFast đã bàn giao 35.837 ô tô điện, ổn định so với quý trước nhưng tăng tới 172% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả này nâng tổng số ô tô điện được giao trong 6 tháng đầu năm 2025 lên 72.167 chiếc, tăng 223% so với nửa đầu năm ngoái.

Sự bùng nổ còn mạnh mẽ hơn ở mảng xe 2 bánh. Có tới 69.580 xe máy điện và xe đạp điện đã đến tay khách hàng trong quý II, tăng 55% so với quý I và tăng đột biến 432% so với cùng kỳ 2024. Lũy kế 6 tháng, con số này là 114.484 xe, tương đương mức tăng trưởng 447%.

Xe điện VinFast chiếm lĩnh thị trường

Thành công về doanh số của VinFast tiếp tục được dẫn dắt bởi các mẫu xe phổ thông, dễ tiếp cận. Bộ đôi VF 3 và VF 5 chiếm tới 61% tổng số xe được bàn giao trong quý. Mẫu C-SUV VF 6 cũng cho thấy sức hút khi đứng ở vị trí thứ ba, đóng góp 12% vào tổng doanh số.

Đáng chú ý, tỉ lệ khách hàng cá nhân (B2C) mua xe ngày càng chiếm ưu thế, đạt hơn 70% tổng số xe bàn giao trong 4 quý liên tiếp.

Doanh thu toàn cầu tăng vọt

Lượng xe tiêu thụ như trên đã mang về cho VinFast 16.609,3 tỉ đồng (663 triệu USD) doanh thu, tăng 91,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do vẫn đang trong giai đoạn đầu tư và mở rộng nên hãng xe điện này vẫn còn ghi nhận lỗ gộp 6.824,9 tỉ đồng (272,4 triệu USD) trong quý II/2025 và lỗ ròng là 20.341,6 tỉ đồng (812 triệu USD).

Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp đã có sự cải thiện đáng kể. Chỉ số này trong quý II/2025 ở mức âm 41,1%, tốt hơn nhiều so với mức âm 62,7% của cùng kỳ năm 2024.

Theo đại diện VinFast, sự cải thiện này là kết quả trực tiếp của việc doanh thu tăng trưởng và các nỗ lực tối ưu hóa chi phí sản xuất, quản lý đang phát huy hiệu quả.

Không chỉ tập trung vào kinh doanh, hãng xe này còn tích cực hưởng ứng và hỗ trợ mục tiêu của Chính phủ trong việc nâng tỉ lệ ô tô điện lên 30% và xe máy điện lên 22% vào năm 2030.