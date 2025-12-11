HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Công ty Điện lực Bình Chánh hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương

Thanh Huy

Công ty Điện lực Bình Chánh vừa ký kết Kế hoạch liên tịch phối hợp, quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện với UBND xã Tân Vĩnh Lộc

Công ty Điện lực Bình Chánh vừa phối hợp với UBND xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM và Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn TP HCM tổ chức Hội nghị ký kết Kế hoạch liên tịch về công tác phối hợp, quản lý cung cấp điện, nước trên địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc.

Công ty Điện lực Bình Chánh hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Vĩnh Lộc phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Vĩnh Lộc đánh giá cao sự hợp tác và đóng góp quan trọng của hai ngành thiết yếu là điện và nước trên địa bàn xã trong thời gian qua. Ông Thanh Nhã đề nghị UBND Xã cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành điện và nước trong các công tác trọng tâm như: tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ lưới điện; sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Xã Tân Vĩnh Lộc hỗ trợ xử lý kịp thời các vướng mắc liên quan đến hành lang an toàn điện, cũng như tạo điều kiện cho việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng điện – nước. Đồng thời, phân công rõ trách nhiệm giữa các bộ phận, bảo đảm giải quyết nhanh chóng khó khăn phát sinh, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Công ty Điện lực Bình Chánh hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương - Ảnh 3.

Ông Phạm Công Thành (ngoài cùng bên trái), ông Nguyễn Thành Nhân (giữa) và ông Nguyễn Mười ký kết Kế hoạch liên tịch phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện, nước.

Ngay sau đó, các đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết kế hoạch hợp tác giữa ba bên gồm ông Nguyễn Thành Nhân, Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc; ông Phạm Công Thành, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Chánh và ông Nguyễn Mười, Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn TP HCM. Theo đó, đại diện ba bên đã ký kết Kế hoạch liên tịch phối hợp, quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện và nước, gồm những nội dung trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp và bảo đảm cung ứng điện, nước phục vụ đời sống, sản xuất.

Đại diện ngành điện, ông Phạm Công Thành cho biết, kế hoạch phối hợp không chỉ là văn bản hành chính, mà còn là cam kết trách nhiệm và sự đồng hành bền chặt nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn - liên tục - hiệu quả, phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Công ty cam kết nghiêm túc triển khai và duy trì phối hợp thường xuyên, chủ động tháo gỡ khó khăn, trở ngại để bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục, hiệu quả, góp phần xây dựng xã Vĩnh Lộc ngày càng phát triển toàn diện và bền vững.

Việc ký kết Kế hoạch liên tịch là bước đi quan trọng, thể hiện sự gắn kết giữa chính quyền địa phương với ngành điện và nước, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện và nước, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã Tân Vĩnh Lộc trong thời gian tới.


