Công ty phân phối giảm cân do Ngân 98 quảng cáo biến mất

Ngày 5-6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã nhận được báo cáo từ Sở An toàn thực phẩm TP HCM liên quan đến việc kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo các sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo, gồm: X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3) và X7 Plus.

Các sản phẩm giảm cân được DJ Ngân 98 quảng cáo. Ảnh: Internet

Theo báo cáo, bước đầu xác minh cho thấy các đơn vị phân phối như Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zubu và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngân 98 đã ngừng hoạt động, không còn hiện diện tại địa chỉ đăng ký và không thể liên lạc được. Do đó, Sở An toàn thực phẩm TP HCM chưa xác định được các sản phẩm trên có còn lưu hành trên thị trường hay không.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, các Chi cục Quản lý thị trường địa phương, các Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương, yêu cầu khẩn trương kiểm tra, rà soát, lấy mẫu trên thị trường và xử lý vi phạm (nếu có) đối với các sản phẩm nêu trên, theo đúng quy định.

Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân không nên mua, sử dụng các sản phẩm X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3) và X7 Plus (sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nano Tesla, Khu công nghiệp Đan Phượng, Hà Nội) cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Sản phẩm do Ngân 98 quảng cáo được bán trên mạng

Cục An toàn thực phẩm cho biết thêm Cục đã tiến hành rà soát trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và xác định chỉ có duy nhất X7 Plus là thực phẩm bảo vệ sức khỏe được tiếp nhận hồ sơ công bố tại cục. Cụ thể, sản phẩm này do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ZUBU, địa chỉ 154 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, TP HCM, công bố và chịu trách nhiệm.

Sản phẩm được sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nano Tesla, Khu công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội, với số công bố 5297/2021/ĐKSP, cấp ngày 14-6-2021.

Cục An toàn thực phẩm khẳng định không cấp bất kỳ giấy xác nhận nội dung quảng cáo nào đối với các sản phẩm nêu trên.