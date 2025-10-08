Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx

Công ty CP Công nghệ Vi Mô (thuộc hệ sinh thái NextTech) vừa phát công văn chính thức gửi khách hàng, đối tác, liên quan đến thông tin Cơ quan Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra và xác minh vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và dự án tiền số AntEx.

Không liên quan đến Shark Bình

Công ty này khẳng định dự án AntEx là dự án đầu tư cá nhân của Shark Bình, không thuộc phạm vi hoạt động hay sở hữu của doanh nghiệp.

"Ông Nguyễn Hòa Bình không tham gia vào hoạt động điều hành của Công ty CP Công nghệ Vi Mô. Công ty có đội ngũ nhân sự điều hành độc lập và vận hành theo cơ cấu quản trị doanh nghiệp rõ ràng, minh bạch.

Công ty CP Công nghệ Vi Mô hiện do ông Đỗ Công Diễn là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm điều hành và triển khai các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật"- Công ty Vi Mô khẳng định.

Công ty Vi Mô vừa phát công văn gửi đến khách hàng, đối tác

Công ty này cam kết mọi hoạt động hợp tác, triển khai dịch vụ và hỗ trợ khách hàng của công ty (bao gồm các sản phẩm mPOS, TingBox, Vimo, …) vẫn diễn ra bình thường.

Công ty CP Công nghệ Vi Mô được thành lập năm 2013, là một đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghệ NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT.

Liên quan đến Shark Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã mời ông tới làm việc để xác minh các nội dung đơn tố giác.

Trước đó, vào chiều 7-10, nhiều công an liên tục đi vào tòa nhà 18 Tam Trinh, nơi có trụ sở công ty của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Nhiều nhân viên của công ty cũng có mặt tại đây để làm việc với lực lượng chức năng.