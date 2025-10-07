HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Shark Bình kinh doanh gì, giàu có cỡ nào?

Bài: Lê Tỉnh

(NLĐO) - Năm 19 tuổi, Shark Bình đã khởi nghiệp và tự thành lập 2 công ty, trong đó nổi bật là Peacesoft - đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm.

Công an vào cuộc xác minh dự án tiền số AntEx

Chiều 6-10, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết cơ quan chức năng đã tiếp nhận đơn trình báo của nhiều người liên quan dự án tiền số AntEx. 

Theo ông Long, ngay khi mạng xã hội và báo chí phản ánh về việc nhiều nhà đầu tư mất tiền khi tham gia dự án này, cũng như những tố cáo qua lại giữa ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech, và đội ngũ phát triển đồng tiền số AntEx, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, nắm tình hình.

Thông tin này tiếp tục thu hút sự chú ý từ công chúng, bởi dự án AntEx từng được quảng bá rầm rộ trong cộng đồng đầu tư tài sản số tại Việt Nam. Việc cơ quan công an chính thức xác nhận đang vào cuộc xác minh khiến dư luận kỳ vọng sẽ sớm làm rõ bản chất vụ việc, bảo vệ quyền lợi người tham gia.

Trong khi đó, Shark Bình, nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong các tranh cãi liên quan AntEx, vẫn xuất hiện công khai và chia sẻ về hành trình kinh doanh cũng như triết lý vượt qua khủng hoảng. Trưa cùng ngày, ông tổ chức buổi livestream trên fanpage cá nhân với chủ đề "Tư duy lãnh đạo trong thời kỳ khó khăn đầy biến động". Buổi phát trực tiếp thu hút hàng ngàn người theo dõi, có thời điểm hơn 5.000 người xem cùng lúc.

Khi được hỏi về cách đối diện với thất bại, ông Bình nói: "Cuộc đời tôi đầy rẫy thất bại. Tôi đã từng mấp mé phá sản đến 5-6 lần trong suốt hơn 20 năm kinh doanh. Mỗi lần như thế, tôi lại học được bài học mới về sự kiên cường".

Ông Bình cho biết khi rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, việc đầu tiên ông chọn là "bình tĩnh và nghỉ ngơi". "Sau đó, tôi bắt đầu nhìn lại những công thức cơ bản: doanh nghiệp của mình còn hợp thời hay đã hết thời? Cần nghỉ ngơi hay chờ thời?" - ông nói.

Shark Bình là ai, giàu cỡ nào?

Ông Nguyễn Hòa Bình (SN 1981) được biết đến là một trong những doanh nhân nổi bật tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ - thương mại điện tử.

Ông từng theo học tại Đại học Quốc gia Hà Nội, sau đó tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quản trị thông tin tại Đại học Osaka, Nhật Bản.

Thời còn đi học, ông là người rất ham mê công nghệ và từng tham gia, đoạt giải thưởng nhiều cuộc thi như: trí tuệ Việt Nam, Vifotec, tài năng tin học trẻ…

Năm 19 tuổi, ông Bình đã nuôi mong muốn làm giàu, khởi nghiệp và tự thành lập 2 công ty, trong đó nổi bật là Công ty CP Giải pháp phần mềm Hoà Bình (Peacesoft) - đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm.

Thời điểm đó, Peacesoft cũng được xem là một trong những startup tiên phong về công nghệ của Việt Nam. Thời gian sau, ông Bình đã gọi vốn thành công và giúp dự án Peacesoft nhận được sự quan tâm từ một tập đoàn lớn của Mỹ.

- Ảnh 3.

Shark Bình trong phiên livestream trưa 6-10

NextTech được ví như "Alibaba của Việt Nam" 

Thời gian sau, Shark Bình tiến hành tái cấu trúc doanh nghiệp theo mô hình tập đoàn và đổi tên thành NextTech.

Sau khi đổi tên công ty, Shark Bình đã xây dựng hệ sinh thái với 20 dịch vụ điện tử hóa hoạt động tại Việt Nam và 8 thị trường khác tại Đông Nam Á và Trung Quốc.

Các lĩnh vực được Shark Bình tập trung chủ yếu là: thương mại điện tử, công nghệ tài chính, dịch vụ hậu cần và giáo dục.

Giai đoạn 2007 - 2017, NextTech được ví như "Alibaba của Việt Nam" và được bầu chọn là 1 trong top 10 doanh nghiệp có sức ảnh hưởng đến sự phát triển internet tại Việt Nam.

Cũng trong giai đoạn này, Shark Bình lọt danh sách top những người có ảnh hưởng đến sự phát triển của internet Việt Nam, đặc biệt là sau chương trình Shark Tank.

Tại thời điểm tháng 12-2020, ông Nguyễn Hoà Bình và ông Nguyễn Huy Hoàng góp 400 tỉ đồng, sở hữu 80% vốn điều lệ Tập đoàn NextTech; số cổ phần còn lại do người khác sở hữu.

Hiện tại, NextTech có trụ sở chính tại tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, TP Hà Nội. NextTech nói chung hay Shark Bình nói riêng còn sở hữu rất nhiều thương hiệu công nghệ như FastGo, mPOS, VIMO, Ngân lượng.

"Cá mập" chăm chỉ giải ngân

Ông Nguyễn Hoà Bình tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam từ năm 2019, là một trong những "cá mập" chăm giải ngân nhất trên truyền hình. Đây là yếu tố được nhiều người xem chú ý vì "độ giàu" của ông.

Trong mùa 3 Shark Tank, shark Bình cam kết đầu tư 33,2 tỉ đồng. Trong đó, startup y tế eDoctor được ông đầu tư cùng shark Dũng và shark Việt với giá trị đầu tư là 100.000 USD.

Đến mùa 4 Shark Tank, tổng số tiền shark Bình cam kết đầu tư lên tới hơn 37 tỉ đồng, với 9 thương vụ thành công trên sóng.

Như vậy, sau mùa 3 và 4 Shark Tank, shark Bình đã cam kết đầu tư số tiền lên tới hơn 70 tỉ  đồng. Điều này khiến ông không ᴄhỉ đượᴄ biết đến ᴠới ᴠai trò là nhà đầu tư trong Shark Tank - Thương vụ bạc tỉ Việt Nam mà ᴄòn đượᴄ ᴄoi là "tri kỷ" ᴄủa ᴄáᴄ startup Việt ᴠới hơn 20 năm kinh nghiệm khởi nghiệp thành ᴄông.

