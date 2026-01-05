HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Công ty Thuỷ điện Quảng Trị hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao trong năm 2025

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Ngày 5-1, Công ty Thủy điện Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và chuyên môn năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Trong năm 2025, Đảng bộ Công ty Thủy điện Quảng Trị đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể và chuyên môn bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên; triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; tư tưởng cán bộ, đảng viên và NLĐ ổn định, đoàn kết, thống nhất.

img

Quang cảnh hội nghị

img

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNGENCO2 - dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đặc biệt, trong năm 2025, Đảng bộ Công ty Thủy điện Quảng Trị đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030, tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ mới.

Trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, năm 2025, Công ty Thủy điện Quảng Trị đã vận hành an toàn, ổn định các tổ máy, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Cụ thể, điện lượng sản xuất cả năm đạt 375 triệu kWh, đạt 150% kế hoạch Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) giao; doanh thu sản xuất điện đạt khoảng 370 tỉ đồng; lợi nhuận khoảng 140 tỉ đồng. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, nộp thuế và các khoản phí hơn 71 tỉ đồng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, triển khai hiệu quả.

img

Ông Nguyễn Hữu Thịnh trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Quảng Trị

img

Trao tặng giấy khen chiến sĩ thi đua cơ sở, giấy khen EVNGENCO2 năm 2025

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNGENCO2 - ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, NLĐ Công ty Thủy điện Quảng Trị đã đạt được trong năm 2025; đồng thời đề nghị công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh; bảo đảm vận hành an toàn, ổn định các nhà máy; đẩy mạnh chuyển đổi số, truyền thông và các hoạt động an sinh xã hội trong năm 2026.

Trong khuôn khổ hội nghị, EVNGENCO2 và Công ty Thủy điện Quảng Trị đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng và hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2025.

