Bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Hai căn nhà tình nghĩa được xây dựng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng

Sáng 9-12, Công ty Thủy điện Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với UBND xã Khe (Sanh, tỉnh Quảng Trị) tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho 2 hộ gia đình có công với cách mạng, đang gặp khó khăn về nhà ở.

Trước đó, Công ty Thủy điện Quảng Trị đã lựa chọn, hỗ trợ xây dựng mới 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hồ Tà Luối (86 tuổi) và gia đình bà Hồ Thị Xíp (87 tuổi; cùng ngụ xã Khe Sanh).

Bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách - Ảnh 1.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hồ Tà Luối, ngụ thôn Tà Núc, xã Khe Sanh

Bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách - Ảnh 2.

Bàn gia nhà tình nghĩa cho bà Hồ Thị Xíp, ngụ thôn Ruộng, xã Khe Sanh

Hai căn nhà (diện tích gần 50m2/nhà) được hoàn thành từ nguồn kinh phí sản xuất kinh doanh và từ đóng góp của CBCNV Công ty Thủy điện Quảng Trị với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng. Công trình được xây dựng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, giúp các gia đình có nơi ở ổn định, vững chắc.

Tại buổi bàn giao, bà Hồ Thị Xíp (SN1938) chia sẻ bản thân là cựu thanh niên xung phong. Nhiều năm nay, gia đình bà sinh sống trong căn nhà đã xuống cấp. "Có căn nhà mới tôi vui lắm vì từ nay mẹ con có nơi ở kiên cố, không lo mưa gió nữa. Rất biết ơn Công ty Thủy điện Quảng Trị và các đồng đội đã giúp đỡ gia đình tôi" - bà Xíp xúc động nói

Bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty Thủy điện Quảng Trị, tặng quà cho người có công

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty Thủy điện Quảng Trị, chia sẻ công ty luôn xem trách nhiệm cộng đồng là một phần quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp. Những mái ấm hôm nay không chỉ là món quà vật chất mà còn là tình cảm tri ân đối với những người đã đóng góp cho quê hương, đất nước.

"Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa đã trở thành hoạt động thường xuyên của công ty, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Những mái ấm được hoàn thành không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn khẳng định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với địa phương nơi đơn vị đứng chân" - ông Hùng nhấn mạnh.

Tại buổi bàn giao, đại diện UBND xã Khe Sanh cũng đã bày tỏ lời cảm ơn và ghi nhận sự đồng hành của Công ty Thủy điện Quảng Trị trong nhiều năm qua, góp phần giúp địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công...

Tin liên quan

Ngành điện góp sức xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở Quảng Trị

Ngành điện góp sức xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở Quảng Trị

(NLĐO) - Nhờ sự hỗ trợ thiết thực từ Công ty Điện lực Quảng Trị và chung tay của bà con, gia đình người phụ nữ nghèo đã có căn nhà kiên cố trước mùa mưa bão.

EVNCPC tiếp tục hỗ trợ xây dựng thêm 70 căn nhà tình nghĩa ở miền Trung – Tây Nguyên

(NLĐO)- Tổng Công ty điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa quyết định chi từ Quỹ phúc lợi 4,2 tỉ đồng để hỗ trợ xây dựng 70 căn nhà tình nghĩa tại 13 tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên.

Khatoco Khánh Hòa xây nhà tình nghĩa cho người dân tộc thiểu số nghèo

(NLĐO) - Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) phối hợp với các nhà hảo tâm tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho 4 hộ nghèo ở xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh.

nhà tình nghĩa tỉnh Quảng trị thanh niên xung phong thuỷ điện nhà ở bàn giao nhà Thuỷ điện Quảng Trị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo