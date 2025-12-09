Bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách

Sáng 9-12, Công ty Thủy điện Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với UBND xã Khe (Sanh, tỉnh Quảng Trị) tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho 2 hộ gia đình có công với cách mạng, đang gặp khó khăn về nhà ở.

Trước đó, Công ty Thủy điện Quảng Trị đã lựa chọn, hỗ trợ xây dựng mới 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hồ Tà Luối (86 tuổi) và gia đình bà Hồ Thị Xíp (87 tuổi; cùng ngụ xã Khe Sanh).

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hồ Tà Luối, ngụ thôn Tà Núc, xã Khe Sanh

Bàn gia nhà tình nghĩa cho bà Hồ Thị Xíp, ngụ thôn Ruộng, xã Khe Sanh

Hai căn nhà (diện tích gần 50m2/nhà) được hoàn thành từ nguồn kinh phí sản xuất kinh doanh và từ đóng góp của CBCNV Công ty Thủy điện Quảng Trị với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng. Công trình được xây dựng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, giúp các gia đình có nơi ở ổn định, vững chắc.

Tại buổi bàn giao, bà Hồ Thị Xíp (SN1938) chia sẻ bản thân là cựu thanh niên xung phong. Nhiều năm nay, gia đình bà sinh sống trong căn nhà đã xuống cấp. "Có căn nhà mới tôi vui lắm vì từ nay mẹ con có nơi ở kiên cố, không lo mưa gió nữa. Rất biết ơn Công ty Thủy điện Quảng Trị và các đồng đội đã giúp đỡ gia đình tôi" - bà Xíp xúc động nói

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty Thủy điện Quảng Trị, tặng quà cho người có công

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty Thủy điện Quảng Trị, chia sẻ công ty luôn xem trách nhiệm cộng đồng là một phần quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp. Những mái ấm hôm nay không chỉ là món quà vật chất mà còn là tình cảm tri ân đối với những người đã đóng góp cho quê hương, đất nước.

"Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa đã trở thành hoạt động thường xuyên của công ty, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Những mái ấm được hoàn thành không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn khẳng định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với địa phương nơi đơn vị đứng chân" - ông Hùng nhấn mạnh.

Tại buổi bàn giao, đại diện UBND xã Khe Sanh cũng đã bày tỏ lời cảm ơn và ghi nhận sự đồng hành của Công ty Thủy điện Quảng Trị trong nhiều năm qua, góp phần giúp địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công...