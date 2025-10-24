HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công ty TNHH chăn nuôi Bình Chi Nam Hưng bị xử phạt 320 triệu đồng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) – Lợi dụng mưa lũ, trang trại nuôi lợn của Công ty Bình Chi Nam Hưng xả thải ra khe suối đầu nguồn hồ Vực Tròn (Quảng Trị) gây bức xúc trong dư luận.

Công ty TNHH chăn nuôi Bình Chi Nam Hưng bị xử phạt 320 triệu đồng - Ảnh 1.

Người dân bức xúc kéo đến trang trại chăn nuôi Công ty Bình Chi Nam Hưng phản ứng việc xả thải ra môi trường

Sáng 24-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH chăn nuôi Bình Chi Nam Hưng số tiền 320 triệu đồng do đưa dự án trang trại lợn thịt công nghệ cao vào hoạt động khi chưa có giấy phép môi trường theo quy định.

Trước đó, từ phản ánh của nhân dân địa phương về trang trại chăn nuôi ở thôn Bưởi Rỏi (xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) - nay là xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị gây ô nhiễm môi trường ở khu vực khe suối đầu nguồn hồ chứa nước Vực Tròn, UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các ngành, địa phương kiểm tra, xử lý.

Từ kết quả kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị kết luận, dự án trang trại chăn nuôi lợn thịt công nghệ cao tại thôn Bưởi Rỏi của Công ty TNHH chăn nuôi Bình Chi Nam Hưng đã đi vào hoạt động mà không có giấy phép môi trường theo quy định.

Công ty TNHH chăn nuôi Bình Chi Nam Hưng bị xử phạt 320 triệu đồng - Ảnh 2.

Hình ảnh doanh nghiệp xả thải ra môi trường gây bức xúc

Hành vi này vi phạm quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Với hành vi vi phạm trên, Công ty Bình Chi Nam Hưng bị xử phạt vi phạm hành chính 320 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động nguồn phát sinh chất thải trong 4,5 tháng, tính từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Trước đó, lợi dụng thời điểm xảy ra mưa lũ, trang trại nuôi lợn của Công ty Bình Chi Nam Hưng xả thải ra khe suối đầu nguồn hồ chứa nước Vực Tròn, xã Phú Trạch gây bức xúc trong dư luận.

Ông lão ở Quảng Trị bất ngờ nhận 220 triệu trong tài khoản, liền tìm người trả lại

Ông lão ở Quảng Trị bất ngờ nhận 220 triệu trong tài khoản, liền tìm người trả lại

(NLĐO) - Bất ngờ nhận 220 triệu đồng người lạ chuyển nhầm, ông Nguyễn Thừa Vũ ở Quảng Trị liền mang đến công an trình báo để trả lại.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra về ứng phó với mưa lũ sau bão số 12

(NLĐO) - Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương trực tiếp xuống vùng trũng chỉ đạo ứng phó bão số 12, yêu cầu di dời dân khỏi nơi nguy hiểm.

VIDEO: Xuất hiện hố sụt "không đáy" bất thường sau mưa lớn ở Quảng Trị

(NLĐO) - Chính quyền địa phương ngay lập tức đã đến kiểm tra, rào chắn và cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực xuất hiện hố sụt bất thường này

Quảng Trị xử phạt xả thải ra môi trường xã quảng hợp trang trại nuôi heo xã Phú Trạch Công ty Bình Chi Nam Hưng hồ Vực Tròn
