Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra về ứng phó với mưa lũ sau bão số 12

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra về ứng phó với mưa lũ sau bão số 12

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương trực tiếp xuống vùng trũng chỉ đạo ứng phó bão số 12, yêu cầu di dời dân khỏi nơi nguy hiểm.

Ngày 23-10, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các sở - ngành trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ do bão số 12, yêu cầu di dời dân vùng nguy hiểm và duy trì trực 24/24 theo phương châm "4 tại chỗ".

Đoàn đến kiểm tra vùng trũng thường xuyên ngập lụt ở xã Nam Hải Lăng - khu vực bị tác động trực tiếp mỗi khi có mưa lớn. Chính quyền xã báo cáo đã triển khai ứng trực 24/24 , sẵn sàng phương án di dời các hộ dân có nguy cơ.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương chỉ đạo ứng phó bão số 12 hiệu quả - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động dự tính, dự báo để đưa ra phương án giúp dân

Ông Nguyễn Văn Phương ghi nhận tinh thần chủ động của chính quyền và người dân, đề nghị tiếp tục tăng cường truyền thông, cảnh báo sớm, tổ chức kiểm tra đê điều, kênh tiêu úng, trạm bơm và gia cố các đoạn đê xung yếu trước khi mưa lớn gây áp lực.

Tại bờ sông Vĩnh Định (thôn Trà Trí Phú, xã Vĩnh Định), đoàn phát hiện vết nứt kéo dài cách mép sông 4–5 m, đoạn sạt lở nguy hiểm dài khoảng 100 m, đe dọa trực tiếp 3 hộ với 17 nhân khẩu.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu tiên lượng các tình huống, sẵn sàng di dời khẩn cấp nếu diễn biến xấu để bảo đảm an toàn tính mạng người dân. Về giải pháp lâu dài, tỉnh khẩn trương rà soát, nghiên cứu phương án xây dựng đê bao dọc sông và các biện pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân vùng ven sông.

Tin liên quan

Xác minh, xử lý các trang mạng tự ý cắt ghép phát ngôn Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Xác minh, xử lý các trang mạng tự ý cắt ghép phát ngôn Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

(NLĐO) - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang xác minh, xử lý các trang mạng đăng tải, cắt ghép phát ngôn sai lệch của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong.

Sau khi bị Chủ tịch tỉnh phê bình, 12 xã, phường ở Quảng Trị đã mở tài khoản giao dịch

(NLĐO) - Sau khi bị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phê bình chậm trễ, 12 xã, phường đã khẩn trương hoàn tất việc mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước.

Chủ tịch tỉnh Quảng Trị họp ngày chủ nhật, chỉ đạo gì đối với dự án chậm tiến độ?

(NLĐO) - Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Trần Phong chủ trì cuộc họp ngay trong ngày chủ nhật để rà soát hơn 160 dự án chậm tiến độ, nhiều dự án có nguy cơ bị thu hồi.

Quảng Trị kiểm tra bí thư tỉnh uỷ phòng chống thiên tai chỉ đạo Nguyễn Văn Phương bão số 12 ứng phó mưa lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo