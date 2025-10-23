Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra về ứng phó với mưa lũ sau bão số 12

Ngày 23-10, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các sở - ngành trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ do bão số 12, yêu cầu di dời dân vùng nguy hiểm và duy trì trực 24/24 theo phương châm "4 tại chỗ".

Đoàn đến kiểm tra vùng trũng thường xuyên ngập lụt ở xã Nam Hải Lăng - khu vực bị tác động trực tiếp mỗi khi có mưa lớn. Chính quyền xã báo cáo đã triển khai ứng trực 24/24 , sẵn sàng phương án di dời các hộ dân có nguy cơ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động dự tính, dự báo để đưa ra phương án giúp dân

Ông Nguyễn Văn Phương ghi nhận tinh thần chủ động của chính quyền và người dân, đề nghị tiếp tục tăng cường truyền thông, cảnh báo sớm, tổ chức kiểm tra đê điều, kênh tiêu úng, trạm bơm và gia cố các đoạn đê xung yếu trước khi mưa lớn gây áp lực.

Tại bờ sông Vĩnh Định (thôn Trà Trí Phú, xã Vĩnh Định), đoàn phát hiện vết nứt kéo dài cách mép sông 4–5 m, đoạn sạt lở nguy hiểm dài khoảng 100 m, đe dọa trực tiếp 3 hộ với 17 nhân khẩu.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu tiên lượng các tình huống, sẵn sàng di dời khẩn cấp nếu diễn biến xấu để bảo đảm an toàn tính mạng người dân. Về giải pháp lâu dài, tỉnh khẩn trương rà soát, nghiên cứu phương án xây dựng đê bao dọc sông và các biện pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân vùng ven sông.