Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An lên tiếng về thông báo kết luận thanh tra

Dự án nhà ở, chung cư thương mại đường sắt Dĩ An trên diện tích 96.504 m2 đất tại phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tại dự án này, theo Thanh tra Chính phủ, việc Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An bán 5 đất nền thuộc dự án nhà ở, chung cư thương mại đường sắt Dĩ An trái với quy hoạch (quy hoạch được phê duyệt là đất công cộng để xây dựng nhà trẻ), có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Việc các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt đơn giá đất tính theo thời gian thực hiện dự án điều chỉnh từ 3-5 năm theo đề nghị của chủ đầu tư, dẫn đến tiền sử dụng đất bị giảm gần 14,8 tỉ đồng.