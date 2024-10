Dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại Công ty TNHH Phát triển Nhà xe lửa Dĩ An

Thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ mới đây xác định Công ty TNHH Phát triển Nhà xe lửa Dĩ An (viết tắt là Công ty Nhà xe lửa Dĩ An) có nhiều sai phạm.

Cụ thể, tại khu đất 96.251,5 m2 tọa lạc số 8 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An (nay là TP Dĩ An), UBND tỉnh Bình Dương thu hồi hơn 95.000 m² đất từ Công ty TNHH MTV Xe lửa Dĩ An và một số hộ dân, giao cho Công ty Nhà xe lửa Dĩ An để thực hiện dự án khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An.

Thời điểm 2019, xung quanh dự án rầm rộ các giao dịch mua bán bất động sản

Chủ đầu tư là Công ty Nhà xe lửa Dĩ An chưa hoàn thành hạ tầng xã hội của dự án, bán nền đất trái quy hoạch và có dấu hiệu lừa đảo khách hàng.

Trách nhiệm của những vi phạm trên thuộc về Công ty Nhà xe lửa Dĩ An, UBND tỉnh Bình Dương và các cá nhân liên quan.

Thanh tra Chính phủ đã đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với những hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, đối với dự án nhà ở, chung cư thương mại đường sắt Dĩ An (96.504 m²): Công ty Nhà xe lửa Dĩ An bán 5 nền đất trái quy hoạch, có dấu hiệu lừa đảo. Việc điều chỉnh đơn giá đất dẫn đến giảm 14,734 tỉ đồng tiền sử dụng đất, có dấu hiệu vi phạm về quản lý tài sản nhà nước.

Các tuyến đường ray đã được tháo dỡ

Đối với dự án khu nhà ở thương mại đường sắt (64.050 m²): UBND tỉnh Bình Dương cho phép sử dụng đất mà không đấu giá, vi phạm quy định pháp luật, có nguy cơ thất thu ngân sách lớn. Công ty Nhà xe lửa Dĩ An huy động vốn trái phép, có dấu hiệu lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Dự án khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng (47.882,8 m²): Công ty Nhà xe lửa Dĩ An chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp phép nhưng đã huy động vốn, vi phạm nghiêm trọng. Vốn huy động từ năm 2018 chưa hoàn trả khách hàng, có dấu hiệu lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Vào năm 2012, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã phê duyệt phương án cơ cấu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trạm vật tư đường sắt Dĩ An rộng 117.332m2, trong đó sẽ xây dựng trạm vật tư đường sắt rộng 54.252m2, còn lại 63.080m2 dự kiến đầu tư thương mại dịch vụ. Năm 2013, UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho Công ty TNHH Phát triển Nhà xe lửa Dĩ An đầu tư dự án khu nhà ở thương mại đường sắt. Đầu năm 2015, Đường sắt Việt Nam thoái toàn bộ vốn tại Công ty Vật tư đường sắt Sài Gòn. Sau khi thoái hết vốn Nhà nước, đến giữa năm 2015, 4 tuyến đường ray được tháo dỡ, biến khu đất này thành dãy nền nhà mặt tiền đường Lý Thường Kiệt (phường Dĩ An, TP Dĩ An). Khu đất sau khi tháo dỡ đường ray có tổng diện tích 47.882,8m2 nằm liền kề khu 63.080m2. Cuối tháng 4-2020, ông Trần Thanh Liêm khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ký Công văn số 1987 xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ liên quan đến khu đất thực hiện dự án khu nhà ở thương mại đường sắt do Công ty Nhà xe lửa Dĩ An làm chủ đầu tư. Đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải giải quyết vấn đề liên quan việc tháo dỡ 3 bộ ghi và các nhánh đường sắt nội bộ trong khu vực Trạm Vật tư đường sắt Dĩ An, đề xuất hướng xử lý dự án khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng. Ngày 19-1-2021, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 2384 thu hồi Quyết định số 509 ngày 1-3-2018 về việc cho phép Công ty Nhà xe lửa Dĩ An chuyển mục đích sử dụng đất đế thực hiện dự án, Công ty Nhà xe lửa Dĩ An chưa được phép thực hiện dự án, nhưng vốn huy động (từ năm 2018) chưa hoàn trả khách hàng với số tiền rất lớn (còn nợ khoảng 191,7 tỉ đồng) Ngày 4-8-2022, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 1881 về việc ngừng hoạt động dự án khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng khiến cho dự án đến nay "án binh bất động".