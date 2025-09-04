Công ty từng vận chuyển 2 triệu đơn hàng mỗi ngày bất ngờ thông báo rút khỏi Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Công ty từng vận chuyển 2 triệu đơn hàng mỗi ngày bất ngờ thông báo rút khỏi Việt Nam

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Ninja Van thông báo sẽ không nhận các đơn hàng mới từ ngày 3-9 và sẽ dừng toàn bộ các hoạt động tại thị trường Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Công ty TNHH Nin Sing Logistics (Ninja Van Việt Nam), công ty vận chuyển hàng hóa hoạt động gần 10 năm ở Việt Nam, vừa bất ngờ thông báo dừng dịch vụ giao nhận nhanh, không tiếp nhận đơn hàng mới kể từ ngày 3-9.

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, các đơn hàng còn trong hệ thống sẽ được xử lý và hoàn tất trước ngày 26-9, hoặc hoàn tiền cho khách hàng chậm nhất vào ngày 30-9. Doanh nghiệp này khuyến nghị khách không tạo thêm đơn mới vì không thể đảm bảo xử lý trọn vẹn.

Ngày 4-9, phóng viên Báo Người Lao Động liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của Ninja Van Việt Nam, nhân viên công ty xác nhận đã không còn nhận đơn hàng mới từ ngày 3-9 và sẽ dừng toàn bộ các hoạt động tại thị trường Việt Nam trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên không nói rõ lý do cụ thể.

Công ty từng vận chuyển 2 triệu đơn hàng mỗi ngày bất ngờ thông báo rút khỏi Việt Nam- Ảnh 3.

Ninja Van Việt Nam thông báo sẽ tiến hành dừng dịch vụ giao nhận nhanh

Về khả năng quay trở lại hoạt động tại thị trường Việt Nam, hiện công ty chưa đưa ra bất kỳ thông tin hay kế hoạch chính thức nào.

Ninja Van được thành lập năm 2014 tại Singapore, với 3 cổ đông sáng lập là Lai Chang Wen, Boxian Tan và Shaun Chong. Công ty khởi đầu chỉ bằng một chiếc xe van cũ kỹ với mục tiêu ban đầu là để phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa thời trang mà các nhà sáng lập đang vận hành.

Rất nhanh chóng sau đó, nhà vận chuyển này đã mở rộng ra 6 quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam (2016). Doanh nghiệp từng xử lý hơn 2 triệu đơn mỗi ngày, sở hữu hơn 4.000 điểm giao nhận.

Tuy nhiên, những năm gần đây, thị trường logistics rơi vào “cuộc chiến về giá” khốc liệt. CEO kiêm đồng sáng lập Ninja Van, ông Lai Chang Wen, từng ví đây là “cuộc đua xuống đáy”.

Tại Việt Nam, mảng giao nhận nhanh hiện do các ông lớn như Viettel Post, Shopee Express, Giao Hàng Tiết Kiệm, Vietnam Post, J&T Express và Giao Hàng Nhanh dẫn dắt.

Tin liên quan

Smart Delivery Vietnam 2024: Hành trình bứt phá giao nhận khu vực Đông Nam Á

Smart Delivery Vietnam 2024: Hành trình bứt phá giao nhận khu vực Đông Nam Á

Việt Nam đang vươn lên trở thành một trong những trung tâm giao hàng thông minh hàng đầu Đông Nam Á nhờ sự bùng nổ thương mại điện tử và tự động hóa trong logistics. Công nghệ tiên tiến như robot, AI và IoT không chỉ nâng cao hiệu quả doanh nghiệp mà còn tạo cơ hội lớn thu hút đầu tư, phát triển giải pháp giao nhận đột phá

Sự thật về nhân viên công ty giao nhận ném kiện hàng của khách gây bức xúc trên mạng

(NLĐO)- Đại diện Viettel Post xác nhận nam thanh niên mặc áo khoác đang thả kiện hàng trong clip chính là nhân viên của đơn vị nhưng sự việc không như dư luận bàn tán

Vingroup "bắt tay" Shopee gia nhập thương mại điện tử, đưa xe điện vào giao hàng

(NLĐO) - Sự hợp tác này được cho là sẽ giúp các đơn vị bán hàng tiếp cận dễ dàng hơn với đông đảo người mua trên cả nước.

logistics vận chuyển ninja van gojek
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo