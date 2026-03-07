Công ty Yến Sào Khánh Hòa tôn vinh nữ lao động

Sáng 7-3, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) tổ chức lễ kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910 - 8-3-2026) và 1986 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Đến dự có lãnh đạo công ty và 150 cán bộ, nhân viên nữ đại diện cho gần 2.000 nữ cán bộ, công nhân lao động đang làm việc tại các đơn vị trong toàn hệ thống.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa - biểu dương tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của đội ngũ lãnh đạo, nhân viên nữ trong toàn hệ thống Công ty Yến sào Khánh Hòa đã góp phần làm nên chất lượng, uy tín và giá trị thương hiệu Yến sào Khánh Hòa hôm nay. Đội ngũ ấy không chỉ là những người lao động giỏi mà còn giữ gìn và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của doanh nghiệp.

Lãnh đạo Công ty Yến Sào Khánh Hòa chúc mừng các nữ cán bộ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Công ty Yến Sào Khánh Hòa tuyên dương và khen thưởng 35 nữ cán bộ, công nhân viên tiêu biểu

Ông Nguyễn Thanh Hải cũng bày tỏ tin tưởng rằng tập thể nữ cán bộ, công nhân viên công ty tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần học hỏi và khát vọng vươn lên, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực để cùng công ty bước vào những chặng đường phát triển mới.

Hiện nay, Công ty Yến sào Khánh Hòa có gần 2.000 nữ cán bộ, công nhân lao động đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc. Ở nhiều vị trí khác nhau, từ sản xuất, nghiên cứu, quản lý đến phát triển thị trường, chị em luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, sáng tạo và khát vọng cống hiến, góp phần tạo nên chất lượng, uy tín và giá trị thương hiệu của doanh nghiệp.

Lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa đến tặng hoa, chúc mừng các chị em

Lãnh đạo công ty cũng ghi nhận vai trò của đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ, đặc biệt là sự dẫn dắt của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Trịnh Thị Hồng Vân - người đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc định hướng chiến lược phát triển, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa

Rất nhiều niềm vui, ý nghĩa gửi đến nữ cán bộ, người lao động Công ty Yến sào Khánh Hòa

Dịp này, công ty đã tuyên dương và khen thưởng 35 nữ cán bộ, công nhân viên tiêu biểu, nhằm động viên, khích lệ tinh thần lao động sáng tạo, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển bền vững của Công ty Yến sào Khánh Hòa trong thời gian tới.