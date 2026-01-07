Yến sào Khánh Hòa xây nhà Đại đoàn kết cho 5 hộ khó khăn

Sáng 7-1, Công ty Yến sào Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Suối Hiệp (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Xuân Phú 2.

Các hộ được hỗ trợ đều thuộc diện khó khăn về nhà ở, nhiều năm phải sinh sống trong những căn nhà xuống cấp, không bảo đảm an toàn. Việc khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết không chỉ góp phần giúp các gia đình ổn định chỗ ở mà còn tiếp thêm động lực để bà con yên tâm lao động, vươn lên trong cuộc sống.

Lễ khởi công xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa

Tại buổi lễ, chị Trần Thị Hồng Liên, đại diện 5 hộ dân được hỗ trợ, xúc động bày tỏ sự biết ơn trước sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Công ty Yến sào Khánh Hòa. "Đây là nguồn động viên rất lớn đối với các gia đình chúng tôi, giúp hiện thực hóa ước mơ có một căn nhà kiên cố để an cư, lạc nghiệp" - chị Liên chia sẻ.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết chương trình hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết có ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Suối Hiệp.

Các hộ nghèo xã Suối Hiệp sẽ có căn nhà mới trong năm 2026

Theo thiết kế, các căn nhà được xây dựng theo tiêu chuẩn nhà cấp 4, kết cấu kiên cố, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của từng gia đình. Công trình dự kiến hoàn thành và bàn giao trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giúp các hộ dân sớm có nơi ở ổn định, đón Tết trong những ngôi nhà mới khang trang.

Hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Suối Hiệp là một phần trong chuỗi chương trình an sinh xã hội mà Công ty Yến sào Khánh Hòa triển khai trong nhiều năm qua. Qua đó, doanh nghiệp tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững, gắn sản xuất – kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng, chung tay cùng địa phương chăm lo đời sống người dân, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn.