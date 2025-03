Công việc thông suốt sau sáp nhập, chuyển đổi

Ngày 3-3, Công an TP Hà Nội thông tin về chức năng, nhiệm vụ của 30 cơ sở của Công an TP tại các quận, huyện, thị xã.

Sáng tạo, linh hoạt

Theo đó, từ ngày 1-3, Công an TP Hà Nội chấm dứt hoạt động của 30 công an cấp huyện, các chức năng nhiệm vụ của công an cấp huyện chuyển giao về cấp Công an TP và công an cấp xã.

Xuất phát từ tính chất, tầm quan trọng và đặc thù của Thủ đô, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu triển khai cơ sở Công an TP tại địa bàn 30 quận, huyện, thị xã và chính thức triển khai từ ngày 1-3. Cơ sở Công an TP được đặt tại trụ sở công an cấp huyện trước đây để tận dụng hạ tầng vật chất, trang thiết bị, tránh lãng phí và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân trong giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của phòng chức năng Công an TP, cũng như việc tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, phản ánh kiến nghị của nhân dân.

Công an Hà Nội cho biết các phòng chức năng của Công an TP sẽ bố trí tổ địa bàn gồm lãnh đạo phòng, chỉ huy cấp đội và cán bộ, chiến sĩ thuộc phòng trực tiếp về đóng quân, làm việc tại các cơ sở, để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự theo chức năng, nhiệm vụ trên địa bàn quận, huyện, thị xã. Cùng với đó, các cơ sở cũng sẽ hướng dẫn, chỉ đạo công an cấp xã trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ cũng như phối hợp giải quyết các vụ việc an ninh trật tự phát sinh; góp phần nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, quán xuyến toàn diện địa bàn của các phòng thuộc Công an TP.

Cán bộ Công an tỉnh Bình Dương hướng dẫn người dân làm hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp. Ảnh: THANH THẢO

Công an Hà Nội khẳng định cơ sở Công an TP không phải là một cấp công an thuộc hệ thống tổ chức bộ máy của Công an Thủ đô, mà là cơ chế quản lý, điều hành chung, phối hợp các lực lượng tại địa bàn quận, huyện, thị xã; hoạt động theo quy chế chung. Mỗi cơ sở Công an TP sẽ do một lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an TP làm Trưởng Cơ sở và thực hiện chức năng giúp việc cho Ban Giám đốc.

Từ đó, Ban Giám đốc kiểm tra, đôn đốc, điều hành, duy trì hoạt động chung của cơ sở, điều phối lực lượng trong tình huống cần huy động các tổ địa bàn; duy trì công tác trực ban, trực chiến, trực chỉ huy của các tổ địa bàn tại cơ sở theo đúng quy định của lực lượng.

Cũng theo Công an TP Hà Nội, đây là biện pháp, giải pháp sáng tạo, linh hoạt và cần thiết trong giai đoạn chuyển tiếp, bàn giao các nhiệm vụ của công an cấp huyện trước đây nhưng vẫn bảo đảm không phát sinh khâu trung gian; mọi công tác của tổ địa bàn đều được điều hành trực tiếp từ các phòng chức năng, là "cánh tay nối dài" của các phòng bám sát địa bàn 24/7, sẵn sàng giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở.

Cùng ngày bắt đầu ngày làm việc đầu tuần sau khi sắp xếp bộ máy, không tổ chức cấp quận, huyện. Với tinh thần duy trì ổn định nhiệm vụ, đặt mục tiêu cao nhất bảo đảm an ninh trật tự địa bàn, phục vụ người dân, lực lượng chức năng tiếp tục làm việc hiệu lực, hiệu quả, không bị gián đoạn.

Không gặp khó khăn

Những ngày này, tại Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM (252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, TP HCM), rất đông người dân đến làm thủ tục.

Bên ngoài, cán bộ sử dụng loa để thông báo thủ tục cho người dân. Tại các bàn hướng dẫn, các cán bộ cảnh sát giao thông cũng phân chia để tư vấn, hướng dẫn cho người dân. Nhiều người có nhu cầu cấp, đổi giấy phép lái xe cũng đã tìm hiểu trước các thủ tục và sự thay đổi về các hạng giấy phép lái xe nên cũng không gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Minh (42 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) cầm hồ sơ đến làm thủ tục cho biết đến đây để làm thủ tục cấp giấy phép lái xe hạng D do bằng lái gần hết hạn. Ông được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình. "Thủ tục và quy trình cũng giống như trước, chưa kể còn được hướng dẫn tận tình nên mọi việc tiến hành rất nhanh" - ông Minh nói.

Tương tự sáng 3-3, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Dương, khá nhiều người dân đến liên hệ cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Tại quầy tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Công an tỉnh Bình Dương, đơn vị đã phân công lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện đúng trình tự, thủ tục nhanh chóng. Đa số người dân đều cho biết nhờ sự hướng dẫn tận tình nên không bỡ ngỡ hay gặp khó khăn gì.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết trong sáng 3-3, đơn vị đã hướng dẫn thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 26 trường hợp qua ứng dụng VNeID, 10 trường hợp qua dịch vụ công; tiếp nhận hồ sơ của 51 trường hợp qua ứng dụng VNeID mới đăng ký; 4 trường hợp qua dịch vụ công; trả kết quả phiếu lý lịch tư pháp cho 8 trường hợp. Tuy nhiên, do có một vài trường hợp chưa đăng ký ứng dụng VNeID mức 2 nên không đăng ký trực tuyến được và phải hướng dẫn họ về nơi thường trú làm.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, với việc áp dụng các giải pháp hiện đại, cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian, thủ tục đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp, Công an tỉnh Bình Dương đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên quan phối hợp Sở Tư pháp để triển khai việc tiếp nhận, chuyển giao nhiệm vụ mới không để ngắt quãng, gián đoạn, ảnh hưởng đến công việc của người dân.

Theo đó, từ ngày 1-3, cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp có thể thực hiện một trong các hình thức sau: Nộp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc UBND tỉnh, tầng 1, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; thực hiện qua ứng dụng VNeID; thực hiện trên Cổng dịch vụ công; nộp qua Dịch vụ Bưu chính công ích (địa chỉ tiếp nhận: Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ số 681 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Đối với công tác cấp, đổi giấy phép lái xe, đăng ký xe, Phòng Cảnh sát giao thông đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh phân cấp xuống 65 đơn vị công an cấp xã (trước đây chỉ nhận đăng ký mô tô) cho phép đăng ký ô tô. Theo đó, để không bị xáo trộn, các địa điểm đăng ký trước đây vẫn được giữ nguyên, kể cả con người, máy móc, đường truyền (chỉ khai báo lại công an cấp xã).

Riêng công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp nhận lại bộ phận một cửa từ Sở Giao thông Vận tải, đồng thời tăng cường thêm nhân sự để tháo gỡ việc hồ sơ tồn đọng từ trước do công tác chuyển giao, đã có hơn 150 cán bộ, chỉ huy, chiến sĩ công an được tập huấn và cấp thẻ sát hạch.

Cán bộ hỗ trợ, không để ùn ứ

Sáng 3-3, bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng đã hoàn thiện thay đổi các ô tiếp nhận, bố trí lại các ô mới sau sắp xếp, sáp nhập sở ngành.

Đại diện Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết bảng tên các ô tiếp nhận được chuẩn bị từ cách đây 2 ngày và đến tối 2-3, việc sắp xếp, thay đổi bảng tên sở ngành tại bộ phận một cửa được hoàn thành để bắt đầu phục vụ người dân từ sáng 3-3.

Theo đó, tổng cộng có 32 ô tiếp nhận của các sở, ban, ngành. Mỗi đơn vị có từ 1 đến 5 ô cửa. Sở Tài chính có 5 ô tiếp nhận, nhiều nhất trong các đơn vị.

Công an TP Đà Nẵng có 4 ô tiếp nhận, trong đó có 2 ô giải quyết thủ tục về cấp đổi giấy phép lái xe. Tại ô tiếp nhận cấp đổi giấy phép lái xe, rất đông người dân đến làm thủ tục. Tại đây, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng đã bố trí cán bộ đến hướng dẫn người dân tại bộ phận một cửa nên mọi thủ tục được tiến hành nhanh chóng.

Bà Trương Thị Mỹ Xuyên, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Kiểm soát Trung tâm hành chính, cho biết việc sắp xếp các sở, ban, ngành mới sau sáp nhập tại bộ phận một cửa đã được chuẩn bị từ trước. Đến sáng 3-3, ngày đầu hoạt động thì tất cả các đơn vị đều bảo đảm giải quyết các thủ tục cho người dân một cách thông suốt. Đối với các thủ tục như cấp đổi giấy phép lái xe, lý lịch tư pháp… thường tiếp nhận đông người thì các đơn vị chủ động bố trí thêm cán bộ hỗ trợ để tránh ùn ứ.

Nêu cao trách nhiệm trong thực thi công vụ Cùng ngày, ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, cho biết đơn vị xác định quyết tâm chính trị cao nhất, triển khai thực hiện theo phương châm "vừa chạy, vừa xếp hàng" để hoàn thành công việc với khối lượng rất lớn, đòi hỏi cao về chất lượng, tiến độ. Từ đó, đề nghị toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, bảo đảm các hoạt động diễn ra bình thường, không gián đoạn, không vì công tác kiện toàn mà ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả giải quyết công việc của nhân dân và doanh nghiệp. Q.Anh