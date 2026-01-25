Công viên trên khu đất vàng Nhà thi đấu Phan Đình Phùng chính thức mở cửa

Chiều 25-1, tại khu đất số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TPHCM, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (viết tắt Công ty Phát Đạt) đã chính thức làm lễ bàn giao và đưa vào sử dụng công trình cảnh quan Nhà thi đấu Phan Đình Phùng cho phường Xuân Hòa sau hơn 2 tuần thi công, vượt tiến độ 50%.

Lãnh đạo TPHCM cùng lãnh đạo Công ty Phát Đạt tham quan công viên Nhà thi đấu Phan Đình Phùn

Theo đó, công trình cảnh quan tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng được Phát Đạt đầu tư và triển khai theo chủ đề "Rừng sinh thái trong lòng đô thị", định hướng tạo lập một không gian xanh có giá trị cả về cảnh quan, sinh thái và trải nghiệm cho người dân.

Công viên Nhà thi đấu Phan Đình Phùng nhìn từ trên cao

Ngoài ra, công trình dành những khu vực riêng cho hoa Tết và trang trí theo mùa, sẽ tiếp tục được bổ sung, điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với dịp Tết, góp phần tạo không khí sinh động và gần gũi cho người dân.

Ngoài mảng xanh, công trình còn được tổ chức thành nhiều phân khu cảnh quan mang tính biểu tượng và cảm xúc, với các quảng trường nhiều chủ đề.

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TPHCM ông Võ Văn Minh cùng lãnh đạo TP, lãnh đạo Công ty Phát Đạt tham quan công viên

Phát Đạt cũng đầu tư các hạng mục phục vụ tập luyện thể dục – thể thao, đáp ứng nhu cầu vận động, rèn luyện sức khỏe của người dân.

Nhiều cây xanh tự nhiên được giữ lại

Trẻ em vui chơi ngay khi công viên được bàn giao

Du khách nước ngoài tham quan công viên

Tham dự lễ bàn giao, ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết đây là công trình thứ 2 hoàn thành trong số 9 khu đất được Thành ủy - UBND TPHCM chỉ đạo rà soát, cải tạo thành công viên, vườn hoa tạm thời trong thời gian chờ các quyết định đầu tư tiếp theo, tại các phường trung tâm thành phố.

Lãnh đạo phường Xuân Hòa nhận biển bàn giao công trình công viên từ Công ty Phát Đạt

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh công trình hết sức có ý nghĩa, ngoài việc tạo không gian cho người dân còn thiết thực mừng Đảng, mừng xuân. Công trình hoàn thành trong thời gian ngắn, vượt tiến độ cho thấy các chủ đầu tư đã dành có tâm huyết, trong việc sớm bàn giao không gian vui chơi, sinh hoạt cho bà con khu vực phường Xuân Hòa và của thành phố…

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao hoa cho chủ đầu tư và các đơn vị thi công công viên

Khu đất có tổng diện tích hơn 1,44 ha, gồm 4 mặt tiền đường Võ Văn Tần – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Đình Chiểu – Pasteur.