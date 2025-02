Congo xuất hiện bệnh chưa xác định, nhiều ca tử vong chỉ trong 48 giờ

Trong báo cáo ngày 19-2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết có 2 cụm ca bệnh và ca tử vong liên quan đến căn bệnh chưa xác định nêu trên đã được ghi nhận tại 2 khu vực y tế khác nhau của tỉnh Equateur - Congo.

Theo WHO, tính đến ngày 15-2, có 431 ca mắc bệnh, trong đó có 45 ca tử vong.

Cụm mắc bệnh và ca tử vong đầu tiên được ghi nhận vào tháng 1 tại làng Boloko, thuộc khu vực y tế Bolomba. Các cuộc điều tra sơ bộ đã truy vết được nguồn gốc của đợt bùng phát là 3 ca tử vong trong nhóm trẻ em dưới 5 tuổi.

Những đứa trẻ đó tử vong sau khi bị sốt, đau đầu, tiêu chảy, mệt mỏi và xuất huyết. Có thông tin rằng trước khi xuất hiện các triệu chứng trên, những đứa trẻ đã ăn phải xác dơi.

Căn bệnh chưa xác định xuất hiện ở Tây Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: Tân Hoa Xã

Cụm dịch thứ 2 được báo cáo vào tháng 2 tại làng Bomate, trong khu vực y tế Basankusu.

Tân Hoa Xã dẫn báo cáo của WHO nêu rõ: "Với số ca mắc bệnh tăng nhanh trong vài ngày, cụm dịch này đang gây mối đe dọa đáng kể đến sức khỏe cộng đồng".

Ngoài ra, WHO lưu ý căn bệnh này tiến triển nhanh chóng. Gần một nửa số ca tử vong xảy ra trong vòng 48 giờ sau khi xuất hiện triệu chứng tại khu vực y tế Basankusu. Tỉ lệ tử vong đặc biệt cao tại khu vực y tế Bolomba.

Mặc dù vậy, hiện tại cơ quan chức năng chưa xác định mối liên hệ dịch tễ nào giữa các trường hợp ở hai khu vực này.

WHO cho biết các chuyên gia của tổ chức này đang xem xét khả năng các bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết do virus, ngộ độc thực phẩm hoặc nước, thương hàn và viêm màng não. Qua kết quả xét nghiệm, WHO đã loại trừ khả năng các cụm ca bệnh trên nhiễm virus Ebola và virus Marburg.

Vào cuối năm 2024, một "căn bệnh bí ẩn" hoành hành tại tỉnh Kwango ở phía Tây Nam của Congo, sau đó được xác định là sốt rét nặng do suy dinh dưỡng.

Theo báo cáo của chính phủ Congo hồi tháng 1, nước này ghi nhận 2.774 ca mắc bệnh, trong đó có 77 ca tử vong.

Xung đột vũ trang leo thang ở các tỉnh Bắc Kivu và Nam Kivu của Congo đã khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã rất nghiêm trọng trở nên tồi tệ hơn. Có báo cáo về tình trạng cướp bóc, tấn công nhân viên cứu trợ và tắc đường làm gián đoạn nghiêm trọng các nỗ lực cứu trợ.

WHO kêu gọi hành động ngay lập tức để bảo đảm tiếp cận nhân đạo, khôi phục cơ sở hạ tầng quan trọng và đảm bảo cung cấp viện trợ y tế và lương thực. Đồng thời, WHO nhấn mạnh việc tăng cường giám sát y tế công cộng vẫn là điều cần thiết để ngăn chặn các cuộc khủng hoảng trong tương lai.