Kinh tế

Cột mốc quan trọng với Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài

Thanh Thảo

(NLĐO) - Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài trở thành vùng động lực mới, cực tăng trưởng kinh tế có tầm cạnh tranh với khu vực và quốc tế.

Ngày 27-9, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ công bố quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh đến năm 2045.

Theo nội dung đồ án được Thủ tướng phê duyệt, tổng diện tích quy hoạch khoảng 21.284 ha, bao gồm các xã Bến Cầu, Phước Chỉ và một phần xã Long Thuận, Tây Ninh.

Cột mốc quan trọng với Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn trao quyết định cho UBND tỉnh Tây Ninh

Quy mô dân số theo quy hoạch dự kiến đến năm 2030 khoảng 120.000 đến 155.000 người, đến năm 2045 khoảng 260.000 đến 310.000 người.

Phát biểu tại buổi lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài trở thành vùng động lực mới, cực tăng trưởng kinh tế có tầm cạnh tranh với khu vực và quốc tế, trở thành đầu mối giao thương quan trọng của vùng Đông Nam Bộ, giữa Việt Nam với Campuchia và khu vực ASEAN, là trung tâm dịch vụ cửa khẩu, cảng trung chuyển container quốc tế và dịch vụ logistics, trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ biên giới đất liền tại vùng Đông Nam Bộ.

Nơi đây phát triển theo hướng công nghiệp - đô thị, có hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật xã hội đồng bộ, hiện đại.

Phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, đô thị xanh - sạch, thông minh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới, thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa - xã hội.

Quy hoạch khu kinh tế cũng dựa trên 5 phân vùng chính, gồm các khu vực biên giới, cửa khẩu sẽ hình thành và phát triển khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và các cửa khẩu phụ Cây Me, Long Thuận, Phước Chỉ.

Khu vực ưu tiên phát triển công nghiệp, kho hàng sẽ tổ chức khu sản xuất công nghiệp, dịch vụ, logistics theo mô hình tập trung, gắn với các khu vực cửa khẩu và hệ thống hạ tầng kỹ thuật liên vùng như đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài và kết nối với Campuchia, đường sắt TP HCM - Mộc Bài, Quốc lộ 22, 14C...

Cột mốc quan trọng với Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài- Ảnh 2.

Cao tốc TP HCM - Mộc Bài khi hoàn thành sẽ kết nối đến Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài 

Khu vực thứ ba sẽ phát triển khu đô thị, khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ, dịch vụ logistics và các chức năng đô thị đồng bộ với các khu vực phát triển công nghiệp nhằm tạo lập không gian sống, lao động, làm việc có chất lượng cao, bền vững.

Khu vực thứ tư sẽ hình thành các cụm du lịch gắn với khai thác cảnh quan sinh thái sông Vàm Cỏ Đông tại các khu vực Lợi Thuận, Phước Chỉ.

Khu vực nông nghiệp và dân cư nông thôn hiện hữu sẽ tiếp tục duy trì vùng sản xuất nông nghiệp, các khu dân cư nông thôn gắn với truyền thống văn hóa đặc trưng của khu vực.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, phân công 15 nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương thực hiện.

Đặc biệt là việc tích cực phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thiện, báo cáo trình Chính phủ cho chủ trương về đề án thí điểm một số cơ chế, chính sách áp dụng cho Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài với những chính sách vượt trội về đất đai, thuế, hải quan, thí điểm kinh tế ban đêm, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược…

Hơn 5.000 tỷ đồng đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài

Hơn 5.000 tỷ đồng đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài

Ngày 7-2, Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng công nghiệp và dân cư Tây Nam đã khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư Tây Nam tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia.

Đi siêu thị miễn thuế Mộc Bài

Gần đây, rất nhiều người dân TPHCM và các tỉnh lân cận kéo về siêu thị miễn thuế GC ở Mộc Bài (Tây Ninh) để mua hàng giá rẻ

Cửa hàng ở khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài hoạt động trở lại

(NLĐ)- Sau 10 ngày tạm đóng cửa vì ế khách, sáng 11-7, gần 40 cửa hàng kinh doanh thương mại, siêu thị tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) đã đồng loạt mở cửa đón khách trở lại. Lượng khách đến tham quan, mua sắm hàng miễn thuế rất ít, chỉ đạt khoảng 10%-15% so với trước ngày 1-7

