CSGT đang tìm tài xế "cả gan" leo dải phân cách ở TP HCM

CLIP: Đoạn camera ghi lại

Chiều 9-9, lãnh đạo Trạm CSGT Đa Phước (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) cho biết đang xác minh, mời tài xế liên quan video ô tô leo dải phân cách trên đường Nguyễn Văn Linh.

Ô tô con leo dải phân cách.

Sáng cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ video cho thấy dòng xe ùn ứ trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua xã Bình Hưng, hướng từ vòng xoay Nguyễn Văn Linh về trung tâm TP HCM.

Bất ngờ một ô tô màu trắng biển số TP HCM (Bình Dương cũ) bật xi-nhan, leo qua dải phân cách cứng (khu vực trồng cây) bên phải ngăn làn ô tô và hỗn hợp để chuyển làn.

Bức xúc, người dân ghi lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Một số người dân cũng cho hay lợi dụng dải phân cách cứng lâu ngày bị hao mòn, nhiều tài xế vô ý thức đã bất chấp chuyển làn sai quy định.