Thời sự

CSGT mời làm việc tài xế xe đầu kéo lạng lách trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- CSGT Bình Triệu mời làm việc tài xế điều khiển xe đầu kéo lạng lách trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn sau khi clip vi phạm lan truyền trên mạng xã hội.

Clip xe đầu kéo lạng lách trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn

Ngày 30-3, Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế N.V.N. (SN 1989, quê Nghệ An) do có hành vi điều khiển xe đầu kéo lạng lách trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo quy định, nam tài xế này sẽ bị phạt từ 40 đến 50 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xe đầu kéo mang biển số 50H-603.xx kéo theo rơ-moóc biển số 50R-006.xx liên tục lạng lách trên đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Qua xác minh, Đội CSGT Bình Triệu xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 22-3 trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đoạn qua phường Phú Lợi, TPHCM. Người điều khiển phương tiện trong clip là ông N.V.N. nên lực lượng chức năng đã mời đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, tài xế N.V.N. thừa nhận hành vi vi phạm và chấp nhận bị xử phạt theo quy định.

Đội CSGT Bình Triệu cho biết hành vi điều khiển phương tiện lạng lách, đặc biệt với xe đầu kéo có tải trọng lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không thực hiện các hành vi nguy hiểm khi tham gia giao thông.

(NLĐO)- Công nhân phát hiện người đàn ông khoảng 30-35 tuổi tử vong trong công trình Bệnh viện 1.500 giường ở TPHCM, nghi rơi từ tầng cao xuống đất

Hãi hùng xe container "đánh võng" trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

(NLĐO)- Đội CSGT Bình Triệu phối hợp công an địa phương xác minh, truy tìm tài xế xe đầu kéo chạy lạng lách, tạt đầu ô tô trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

