Ngày 30-3, Công an TPHCM đang xác minh danh tính người đàn ông được phát hiện tử vong tại công trình dự án Bệnh viện 1.500 giường ở phường Chánh Hiệp.

Điều tra cái chết của người đàn ông trong công trình bệnh viện

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, công nhân làm việc tại công trình phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới khu vực tòa nhà nên lại kiểm tra. Khi đến gần, họ xác định người này đã tử vong và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người liên quan để phục vụ điều tra.

Tại hiện trường, nạn nhân khoảng 30-35 tuổi, chưa rõ danh tính, mặc áo thun trắng và quần lửng màu xám. Trên đầu và miệng nạn nhân có vết thương chảy máu, chân cũng bị thương.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định người đàn ông có thể rơi từ tầng cao của công trình xuống đất, dẫn đến chấn thương nặng và tử vong.

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ công tác pháp y.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục xác minh danh tính và làm rõ nguyên nhân vụ việc.



