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Thời sự

CSGT Tây Ninh phát hiện 3 tài xế đầu kéo dương tính với ma túy tại cửa khẩu Mộc Bài

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Kiểm tra 50 tài xế xe đầu kéo tại cửa khẩu Mộc Bài, CSGT Tây Ninh phát hiện 3 người dương tính ma túy, trong đó 2 trường hợp không có giấy phép lái xe.

Ngày 6-6, Trạm Cảnh sát giao thông Trảng Bàng thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp với Công an Đồn Khu kinh tế Mộc Bài và Công an xã Bến Cầu tổ chức kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với các tài xế điều khiển xe đầu kéo lưu thông qua địa bàn cửa khẩu Mộc Bài.

CSGT Tây Ninh phát hiện 3 tài xế đầu kéo dương tính với ma túy tại cửa khẩu Mộc Bài - Ảnh 1.

Qua kiểm tra 50 lượt tài xế, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt đối với nhóm phương tiện vận tải hàng hóa có tải trọng lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng nếu người điều khiển không bảo đảm điều kiện tham gia giao thông.

Qua kiểm tra 50 lượt tài xế xe đầu kéo, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp dương tính với chất ma túy gồm: Phan Chí Thành (SN 1981, ngụ tỉnh Gia Lai), Trần Ngọc Duy (SN 1990, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Thành Tiến (SN 2000, ngụ tỉnh Tây Ninh).

CSGT Tây Ninh phát hiện 3 tài xế đầu kéo dương tính với ma túy tại cửa khẩu Mộc Bài - Ảnh 2.

Tổ công tác lập biên bản các trường hợp vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, trong số các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng còn phát hiện Phan Chí Thành và Nguyễn Thành Tiến không có giấy phép lái xe theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, việc tài xế sử dụng ma túy nhưng vẫn điều khiển phương tiện vận tải cỡ lớn là hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của chính người điều khiển và những người tham gia giao thông khác.

Ngay sau khi phát hiện vi phạm, tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ các giấy tờ liên quan và tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đại diện lực lượng chức năng cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì các đợt kiểm tra đột xuất, tập trung vào các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực cửa khẩu, bến bãi và nơi tập kết phương tiện vận tải hàng hóa nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Việc kiên quyết xử lý các trường hợp tài xế sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện được xem là giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn những "quả bom di động" lưu thông trên đường, bảo vệ an toàn cho cộng đồng.

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