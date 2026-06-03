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Thời sự

Đột kích tụ điểm đá gà trực tuyến ở Tây Ninh, phát hiện dòng tiền khổng lồ

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Công an Tây Ninh triệt phá đường dây cá cược đá gà qua mạng, bắt 7 người; bước đầu xác định số tiền giao dịch trong một tháng lên tới 80 tỉ đồng

Ngày 3-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của nhóm đối tượng tham gia cá cược đá gà qua mạng internet với tổng số tiền giao dịch bước đầu xác định khoảng 80 tỉ đồng.

Đột kích đường dây cá cược đá gà trực tuyến ở Tây Ninh với dòng tiền khổng lồ - Ảnh 1.

Các đối tượng bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang tổ chức và tham gia cá cược đá gà qua mạng internet. Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức cho nhiều người tham gia cá cược các trận đá gà trực tuyến thắng thua bằng tiền. Hoạt động của nhóm này diễn ra tinh vi, có sự phân công vai trò cụ thể giữa những người tổ chức và người tham gia đánh bạc.

Nhận định đây là tụ điểm cờ bạc có quy mô lớn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa.

Đột kích đường dây cá cược đá gà trực tuyến ở Tây Ninh với dòng tiền khổng lồ - Ảnh 2.

Máy tính, tivi và các thiết bị kết nối internet được sử dụng để theo dõi các trận đá gà trực tuyến. Ảnh: Công an Tây Ninh

Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 31-5, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh đồng loạt kiểm tra một địa điểm tại ấp Rừng Sến, xã Đức Lập.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 7 người đang tổ chức và tham gia cá cược các trận đá gà được phát trực tiếp trên mạng internet. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định địa điểm trên do Lê Văn Ngộ (40 tuổi, ngụ xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh) cùng một số người liên quan đứng ra tổ chức.

Đột kích đường dây cá cược đá gà trực tuyến ở Tây Ninh với dòng tiền khổng lồ - Ảnh 3.

Tang vật phục vụ hoạt động cá cược đá gà trực tuyến được cơ quan công an thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng sử dụng thiết bị điện tử có kết nối internet để theo dõi các trận đá gà trực tuyến, sau đó nhận cược và tổ chức cho những người tham gia đặt tiền thắng thua.

Khám xét hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật phục vụ hoạt động đánh bạc gồm một máy tính xách tay, một tivi, modem wifi, dây kết nối, nhiều tài liệu ghi chép nội dung cá cược, cùng các phương tiện liên quan khác. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ hơn 60 triệu đồng được xác định là tiền sử dụng để đánh bạc tại thời điểm bắt quả tang.

Đáng chú ý, kết quả điều tra bước đầu cho thấy chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 31-5, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để cá cược lên đến khoảng 80 tỉ đồng. Cơ quan công an nhận định đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn, hoạt động mang tính chuyên nghiệp.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an cũng khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động cờ bạc dưới mọi hình thức, đặc biệt là các hình thức cá cược trực tuyến trên không gian mạng. Khi phát hiện dấu hiệu tổ chức đánh bạc hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

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