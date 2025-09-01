Ngày 1-9, Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông dịp lễ 2-9.

Ùn tắc giao thông tại TP HCM.

Theo đó, thời gian qua, trên địa bàn thành phố xảy ra một số vụ tai nạn giao thông do ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao, dẫn đến các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Để đảm bảo an toàn giao thông, PC08 khuyến cáo như sau:

- Người dân cần chủ động kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, đặc biệt là hệ thống điện, đèn chiếu sáng, hệ thống hãm, hệ thống lốp xe, hệ thống làm mát, bôi trơn động cơ để đảm bảo phương tiện hoạt động ổn định, liên tục.

- Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ như đi bên phải theo chiều đi của mình, lưu thông đúng phần đường, làn đường quy định, chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.

Tránh đi vào tâm đường, lưu thông vào các "điểm mù" của phương tiện ô tô khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, đặc biệt là các phương tiện ô tô có kích thước lớn như xe container, xe ben, xe bồn, xe khách từ 30 chỗ trở lên,...

- Tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách, tín hiệu đèn giao thông. Tuyệt đối không lạng lách, vượt ẩu hay phanh gấp. Khi đi ô tô, cần thắt dây đai an toàn đầy đủ, không để trẻ nhỏ ngồi phía trước, cùng hàng ghế với tài xế.

- Tuyệt đối không lái xe sau khi đã sử dụng rượu bia, ma túy hoặc các chất kích thích mà pháp luật cấm.

- Tập trung khi lái xe, không sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử khác.

- Luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng cách khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy.

- Khi tham gia giao thông trên tuyến đường ngang giao cắt đường sắt luôn quan sát cả hai phía trước khi qua. Tuyệt đối không vượt khi có chuông báo hiệu, đèn đỏ bật sáng hoặc khi bên kia đường đang kẹt xe, và luôn dừng lại cách ray tàu 5m nếu có tàu đang đến.







