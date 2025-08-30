HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Ùn tắc hơn 2 km ở cửa ngõ phía Tây TP HCM ngày đầu nghỉ lễ 2-9

CHÍ NGUYÊN

(NLĐO) - Chiều 30-8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài 4 ngày, cửa ngõ phía Tây TP HCM rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng

Ghi nhận lúc 17 giờ 30 phút, dòng xe nối dài hơn 2 km từ khu vực nút giao Bình Thuận đến ngã tư Bùi Thanh Khiết – Lê Khả Phiêu, xã Tân Nhựt. Tại đây, xe khách, xe container và hàng ngàn phương tiện cá nhân chen nhau từng chút.

Kẹt xe kéo dài tại cửa ngõ phía Tây TP HCM ngày đầu nghỉ lễ 2-9 - Ảnh 1.

Người dân lếch thếch về quê trong cơn mưa ở cửa ngõ phía tây TP HCM

Dọc theo tuyến Quốc lộ 1A, dòng xe máy ken đặc, gần như không còn khoảng trống. Tiếng còi xe inh ỏi, nhiều người sốt ruột. Hình ảnh dễ bắt gặp là cảnh các gia đình chở theo hành lý, trẻ nhỏ ngồi kẹp giữa, tay cầm đồ đạc, lẫn trong dòng người dày đặc hướng về các tỉnh miền Tây.

Người dân đội mưa về quê ở cửa ngõ phía Tây TP HCM - CLIP: CHÍ NGUYÊN

Một người dân sống ở khu vực trên chia sẻ: "Năm nào lễ cũng đông như vậy đó. Nhưng nó chỉ đông vào giờ tan tầm thôi. Những thời điểm khác thì xe qua lại nhiều chứ không đến mức kẹt cứng. Đến khoảng 8-9 giờ tối thì xe cũng thưa dần".

Trong khi đó, giữa dòng xe máy nối dài, một thanh niên than thở: "Kẹt xe quá trời ơi. Về quê mà đi cả tiếng đồng hồ chưa qua nổi một đoạn đường".

Tại khu vực nút giao Bình Thuận và cầu vượt Bình Thuận, tình trạng kẹt xe càng trở nên nghiêm trọng hơn. Xe cộ chật như nêm, gần như không còn khoảng trống để di chuyển. Dòng người nối dài bất tận, trong khi nhiều xe container và xe khách lớn phải đứng im một chỗ, không thể nhúc nhích. Người đi xe máy chen chúc len lỏi giữa các làn, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn và ngột ngạt kéo dài suốt nhiều giờ.

Theo ghi nhận, dù lực lượng CSGT đã có mặt để phân luồng, tình trạng ùn tắc vẫn chưa cải thiện nhiều.

Ken đặc xe cộ khu vực cửa ngõ phía Tây TP HCM:
Kẹt xe kéo dài tại cửa ngõ phía Tây TP HCM ngày đầu nghỉ lễ 2-9 - Ảnh 2.

Dọc theo tuyến quốc lộ 1A, dòng xe máy đặc ken, người nối người, gần như không còn khoảng trống

Kẹt xe kéo dài tại cửa ngõ phía Tây TP HCM ngày đầu nghỉ lễ 2-9 - Ảnh 3.
Kẹt xe kéo dài tại cửa ngõ phía Tây TP HCM ngày đầu nghỉ lễ 2-9 - Ảnh 4.
Kẹt xe kéo dài tại cửa ngõ phía Tây TP HCM ngày đầu nghỉ lễ 2-9 - Ảnh 5.

Tiếng còi xe inh ỏi, nhiều hành khách sốt ruột, vội vã nổ máy nhích từng chút để kịp về quê nghỉ lễ

Kẹt xe kéo dài tại cửa ngõ phía Tây TP HCM ngày đầu nghỉ lễ 2-9 - Ảnh 6.
Kẹt xe kéo dài tại cửa ngõ phía Tây TP HCM ngày đầu nghỉ lễ 2-9 - Ảnh 7.

Dòng xe nối dài qua cầu Bình Điền

Kẹt xe kéo dài tại cửa ngõ phía Tây TP HCM ngày đầu nghỉ lễ 2-9 - Ảnh 8.
Kẹt xe kéo dài tại cửa ngõ phía Tây TP HCM ngày đầu nghỉ lễ 2-9 - Ảnh 9.
Kẹt xe kéo dài tại cửa ngõ phía Tây TP HCM ngày đầu nghỉ lễ 2-9 - Ảnh 10.

Xe cộ chật kín, nối dài trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Tân Nhựt trong cơn mưa chiều 30-8

Kẹt xe kéo dài tại cửa ngõ phía Tây TP HCM ngày đầu nghỉ lễ 2-9 - Ảnh 11.

Người dân về quê tranh thủ tấp vào các quán ven đường để ăn uống, nghỉ ngơi giữa dòng xe đông nghịt trên Quốc lộ 1A chiều 30-8

Kẹt xe kéo dài tại cửa ngõ phía Tây TP HCM ngày đầu nghỉ lễ 2-9 - Ảnh 12.

Nút giao Bình Thuận, nơi các tuyến Nguyễn Văn Linh và Lê Khả Phiêu bắc ngang, kẹt cứng, xe container và xe khách gần như đứng im một chỗ

Clip: Chồng thai phụ cầu cứu CSGT giữa dòng phương tiện ùn ứ ở TP HCM

Clip: Chồng thai phụ cầu cứu CSGT giữa dòng phương tiện ùn ứ ở TP HCM

(NLĐO) - Đang giờ cao điểm, lực lượng CSGT đã nhanh chóng mở đường giúp ô tô chở thai phụ đang nguy kịch đến bệnh viện kịp thời.

Mưa lớn kéo dài ở TP HCM, giao thông nhiều nơi ùn ứ

(NLĐO) - Theo ghi nhận, mưa trút xuống TP HCM lúc hơn 16 giờ, sau đó mưa vừa mưa to kéo dài đến giờ tan tầm khiến nhiều nơi kẹt xe nghiêm trọng.

Đà Nẵng: Rác ùn ứ sau “phố đêm”, hình ảnh phản cảm vào mỗi sáng

(NLĐO) – Du khách dạo phố Đà Nẵng vào sáng sớm phản ánh cảnh rác thải ngổn ngang từ đêm hôm trước, bốc mùi hôi thối,… nguyên nhân do đâu?

