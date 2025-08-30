Ùn tắc hơn 2 km ở cửa ngõ phía Tây TP HCM ngày đầu nghỉ lễ 2-9

Ghi nhận lúc 17 giờ 30 phút, dòng xe nối dài hơn 2 km từ khu vực nút giao Bình Thuận đến ngã tư Bùi Thanh Khiết – Lê Khả Phiêu, xã Tân Nhựt. Tại đây, xe khách, xe container và hàng ngàn phương tiện cá nhân chen nhau từng chút.

Người dân lếch thếch về quê trong cơn mưa ở cửa ngõ phía tây TP HCM

Dọc theo tuyến Quốc lộ 1A, dòng xe máy ken đặc, gần như không còn khoảng trống. Tiếng còi xe inh ỏi, nhiều người sốt ruột. Hình ảnh dễ bắt gặp là cảnh các gia đình chở theo hành lý, trẻ nhỏ ngồi kẹp giữa, tay cầm đồ đạc, lẫn trong dòng người dày đặc hướng về các tỉnh miền Tây.

Người dân đội mưa về quê ở cửa ngõ phía Tây TP HCM - CLIP: CHÍ NGUYÊN

Một người dân sống ở khu vực trên chia sẻ: "Năm nào lễ cũng đông như vậy đó. Nhưng nó chỉ đông vào giờ tan tầm thôi. Những thời điểm khác thì xe qua lại nhiều chứ không đến mức kẹt cứng. Đến khoảng 8-9 giờ tối thì xe cũng thưa dần".

Trong khi đó, giữa dòng xe máy nối dài, một thanh niên than thở: "Kẹt xe quá trời ơi. Về quê mà đi cả tiếng đồng hồ chưa qua nổi một đoạn đường".

Tại khu vực nút giao Bình Thuận và cầu vượt Bình Thuận, tình trạng kẹt xe càng trở nên nghiêm trọng hơn. Xe cộ chật như nêm, gần như không còn khoảng trống để di chuyển. Dòng người nối dài bất tận, trong khi nhiều xe container và xe khách lớn phải đứng im một chỗ, không thể nhúc nhích. Người đi xe máy chen chúc len lỏi giữa các làn, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn và ngột ngạt kéo dài suốt nhiều giờ.

Theo ghi nhận, dù lực lượng CSGT đã có mặt để phân luồng, tình trạng ùn tắc vẫn chưa cải thiện nhiều.

Ken đặc xe cộ khu vực cửa ngõ phía Tây TP HCM:

Dọc theo tuyến quốc lộ 1A, dòng xe máy đặc ken, người nối người, gần như không còn khoảng trống

Tiếng còi xe inh ỏi, nhiều hành khách sốt ruột, vội vã nổ máy nhích từng chút để kịp về quê nghỉ lễ

Dòng xe nối dài qua cầu Bình Điền

Xe cộ chật kín, nối dài trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Tân Nhựt trong cơn mưa chiều 30-8

Người dân về quê tranh thủ tấp vào các quán ven đường để ăn uống, nghỉ ngơi giữa dòng xe đông nghịt trên Quốc lộ 1A chiều 30-8