CSGT TP HCM hộ tống trái tim hiến tặng quãng đường hơn 8 km trong 8 phút

Ngày 25-8, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết vào lúc 22 giờ ngày 24-8, theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng CSGT, Đội Tuần tra dẫn đoàn đã triển khai 2 xe môtô và 4 cán bộ chiến sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất để phối hợp cùng đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược trong việc vận chuyển trái tim của một nam thanh niên chết não từ bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội).

Tiếp nhận và phẫu thuật trong đêm

Đây là một hành trình đặc biệt, giúp thực hiện ca ghép tim xuyên Việt trong đêm, mang lại sự sống cho một người bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.

Anh N.Đ.T. (32 tuổi) đã gặp phải một tai nạn giao thông nghiêm trọng và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội). Dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức nhưng do chấn thương quá nặng, anh T. đã không qua khỏi và được chẩn đoán chết não.

Trong giây phút đau đớn và khó khăn, gia đình anh đã quyết định hiến tạng của anh để cứu sống những người khác. Trái tim của anh T. đã ghép cho một người bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.

PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, đã trực tiếp tiếp nhận trái tim hiến tặng này. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã hỗ trợ các chuyên gia y tế vận chuyển trái tim của anh T. đến sân bay Nội Bài một cách an toàn.

Ê-kíp của Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM đã phối hợp vận chuyển trái tim vào TP HCM. Tối 24-8, ê-kíp đặc biệt này đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tại đây, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP HCM đã huy động hàng chục mô tô chuyên dụng và gần 50 cán bộ chiến sĩ từ 4 đội nghiệp vụ để hỗ trợ đoàn vận chuyển tạng.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cũng cử đoàn gồm 2 xe cấp cứu, 2 xe hành chính lên sân bay đón đoàn. Ê-kíp nhân viên y tế đến từ Bệnh viện Việt Đức cũng theo sát đoàn, cùng nhau dồn lực để ca ghép diễn ra thành công.

Các chiến sĩ CSGT, Công an TP HCM đã có mặt tại mọi ngã tư trên lộ trình, đảm bảo mọi tín hiệu giao thông đều bật đèn xanh, giúp đoàn xe di chuyển liên tục mà không gặp trở ngại.

Sau khi nhận nội tạng, đoàn đã di chuyển từ lúc 23 giờ 9 phút theo lộ trình: Trường Sơn - Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Xuân Diệu - Xuân Hồng - CMT8 - Lý Thường Kiệt - Hồng Bàng - ĐH Y Dược TP HCM.

Đoàn đã đến bệnh viện lúc 23 giờ 17 phút, hoàn thành hành trình hơn 8 km trong 8 phút, đảm bảo an toàn, thông suốt và nhanh chóng.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị, đoàn xe chở trái tim đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất, và ca ghép tim cứu người đã được thực hiện ngay trong đêm.

Một ca hiến tạng cứu sống nhiều người

PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, bày tỏ lòng biết ơn đối với lực lượng CSGT TP Hà Nội và CSGT TPHCM. "Nhờ sự phối hợp chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao của các chiến sĩ CSGT, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và mang lại cơ hội sống cho người bệnh. Đây là minh chứng cho tinh thần bảo vệ an ninh trật tự và an toàn sức khỏe của người dân mà lực lượng Công an TP Hà Nội và Công an TP HCM luôn nỗ lực thực hiện"- bác bĩ Bắc nói.



Ca ghép tim cứu người đã được thực hiện ngay trong đêm 24-8

Bên cạnh trái tim được ghép cho người bệnh tại TP HCM, gan của anh N.Đ.T. đã mang lại sự sống mới cho một người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hai quả thận của anh được ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Xanh Pôn và giác mạc của anh được ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.