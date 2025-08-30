Từ chiều 29-8, các đơn vị thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM đồng loạt ra quân triển khai kế hoạch nhằm bảo đảm duy trì ổn định tình hình trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Người dân di chuyển chậm ở nút giao An Phú, lối vào cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây sáng 30-8.

Vào trong và sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện sẽ tăng cao trên các tuyến Quốc lộ, các khu vực cửa ngõ ra vào thành phố, các khu vực bến xe, ga tàu. Do đó, lực lượng chức năng sẽ phân luồng giao thông từ xa, không để ùn tắc giao thông kéo dài, ảnh hưởng đến các khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, thông qua hệ thống camera quan sát lắp đặt trên các tuyến đường, các đơn vị còn chủ động nắm bắt thông tin trên các nhóm phản ứng nhanh tại các khu vực trên địa bàn. Từ đó, bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết nhanh chóng các sự cố.



Đại diện PC08 chỉ đạo các đơn vị tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đặc biệt là các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, như: Vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, chở quá số người quy định; vi phạm tải trọng; không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô; đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều;...

Đồng thời, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép…

PC08 khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông vào những ngày nghỉ lễ phải luôn tuân thủ pháp luật để bảo đảm lưu thông an toàn, như: Không phóng nhanh, vượt ẩu; tuân thủ quy định tốc độ và giữ khoảng cách an toàn; cẩn trọng quan sát và vượt xe, chuyển hướng đúng quy định; lưu thông đúng phần đường, làn đường...