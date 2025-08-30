HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

CSGT TP HCM quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 2-9

Anh Vũ

(NLĐO) - CSGT TP HCM tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, chở quá số người quy định...

Từ chiều 29-8, các đơn vị thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM đồng loạt ra quân triển khai kế hoạch nhằm bảo đảm duy trì ổn định tình hình trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh. 

CSGT TP HCM quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn trong lễ 2 - 9 - Ảnh 1.

Người dân di chuyển chậm ở nút giao An Phú, lối vào cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây sáng 30-8.

Vào trong và sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện sẽ tăng cao trên các tuyến Quốc lộ, các khu vực cửa ngõ ra vào thành phố, các khu vực bến xe, ga tàu. Do đó, lực lượng chức năng sẽ phân luồng giao thông từ xa, không để ùn tắc giao thông kéo dài, ảnh hưởng đến các khu vực lân cận. 

Bên cạnh đó, thông qua hệ thống camera quan sát lắp đặt trên các tuyến đường, các đơn vị còn chủ động nắm bắt thông tin trên các nhóm phản ứng nhanh tại các khu vực trên địa bàn. Từ đó, bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết nhanh chóng các sự cố.

Đại diện PC08 chỉ đạo các đơn vị tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đặc biệt là các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, như: Vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, chở quá số người quy định; vi phạm tải trọng; không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô; đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều;... 

Đồng thời, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép…

PC08 khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông vào những ngày nghỉ lễ phải luôn tuân thủ pháp luật để bảo đảm  lưu thông an toàn, như: Không phóng nhanh, vượt ẩu; tuân thủ quy định tốc độ và giữ khoảng cách an toàn; cẩn trọng quan sát và vượt xe, chuyển hướng đúng quy định; lưu thông đúng phần đường, làn đường...

Tin liên quan

CSGT TP HCM đưa ra khuyến cáo đặc biệt để nghỉ lễ 2-9 nhẹ nhàng

CSGT TP HCM đưa ra khuyến cáo đặc biệt để nghỉ lễ 2-9 nhẹ nhàng

(NLĐO) - Phòng CSGT Công an TP HCM đưa ra lộ trình thay thế ở một số địa điểm đang thi công, nguy cơ tắc nghẽn giao thông dịp lễ 2-9

Pháp lý việc diễn viên Thiên An không đến tòa trong vụ ca sĩ Jack đòi quyền nuôi con

(NLĐO) - Ở diễn biến mới nhất, bà Thiên An xin vắng mặt trong toàn bộ quá trình tố tụng

CSGT chỉ ra nguyên nhân gây ùn tắc qua cầu Phú Mỹ

(NLĐO) - Cầu Phú Mỹ có độ dốc cao, xe lưu thông chậm; rất nhiều phương tiện khi lên cầu hết nhiên liệu nên chết máy.

trật tự an toàn giao thông Quốc lộ 1 lễ 2-9
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo