CSGT TP HCM trích xuất camera để xử phạt, thông tin người dân cần nắm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

CSGT TP HCM trích xuất camera để xử phạt, thông tin người dân cần nắm

Anh Vũ

(NLĐO) - Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết đã xử phạt hơn 1.500 người lái xe dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe.

Chiều 8-8, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) cho biết đã xử phạt hơn 1.500 người lái xe dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe, kể từ ngày 1-1-2025 đến ngày 30-6-2025.

CSGT TP HCM trích xuất camera để xử phạt, thông tin người dân cần nắm- Ảnh 1.

Một tài xế dùng điện thoại khi đang lái xe.

Theo đại diện PC08, dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện khiến người lái bị mất tập trung và hạn chế khả năng quan sát. Do đó, khi có các sự cố bất ngờ xảy ra, người lái xe sẽ lúng túng, không kịp thời xử lý tình huống và dẫn đến tai nạn giao thông.

Trích xuất camera hành trình: Khỏi chối cãi!

Đại diện PC08 nhìn nhận hành vi trên hết sức nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định nghiêm cấm hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ.

Khi xử lý đối với hành vi trên, ngoài việc bố trí các tổ tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, lực lượng CSGT cũng kết hợp sử dụng các thông tin, dữ liệu thông qua thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe để phát hiện, ghi nhận và xử lý đối với các trường hợp người lái xe vi phạm.

Qua thông tin, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe của phương tiện, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp tài xế dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện.

Hầu hết, những trường hợp vi phạm này đều có bằng chứng cụ thể, rõ ràng nên tài xế đã nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt.



Tin liên quan

Phân định pháp lý vụ một Trung tá CSGT bị thanh niên người Nga tấn công

Phân định pháp lý vụ một Trung tá CSGT bị thanh niên người Nga tấn công

(NLĐO) - Trong đa số các trường hợp, người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam bị xử lý theo pháp luật hình sự Việt Nam.

Công bố 37 địa chỉ CSGT TP HCM người dân cần biết

(NLĐO) - Ngoài trụ sở chính, Phòng CSGT Công an TP HCM có thêm 36 Đội/Trạm CSGT.

CSGT TP HCM phạt nhiều tài xế xe khách vì một lỗi không ngờ

(NLĐO) - Nhiều tài xế xe khách tỏ ra bất ngờ khi bị CSGT phạt một lỗi mà họ không ngờ.

điện thoại di động tai nạn giao thông sử dụng điện thoại giao thông đường bộ CSGT TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo