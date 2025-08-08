HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Phân định pháp lý vụ một Trung tá CSGT bị thanh niên người Nga tấn công

Đông Hoa

(NLĐO) - Trong đa số các trường hợp, người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam bị xử lý theo pháp luật hình sự Việt Nam.

Sáng 7-8, Trung tá CSGT Ngô Tùng Giang CSGT thuộc tổ CSGT địa bàn Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) khi đang giải quyết vụ va chạm xe giữa nam thanh niên quốc tịch Nga và người khác thì bất ngờ bị đánh chảy máu miệng.

Phân định pháp lý vụ một Trung tá CSGT bị thanh niên người Nga tấn công- Ảnh 1.

Trung tá CSGT Ngô Tùng Giang bị đánh chảy máu.

Trước đó, tại giao lộ Trần Phú - Tuệ Tĩnh, thuộc phường Nha Trang) có vụ va chạm giao thông nên Trung tá CSGT Giang đến xử lý.

Trong lúc Trung tá Giang ghi nhận hiện trường, thanh niên người Nga yêu cầu phải giao lại xe để đi. Do không được đồng ý, thanh niên bất ngờ đánh vào mặt Trung tá Giang gây chảy máu miệng.

Thanh niên bị khống chế sau đó. Hiện sức khoẻ Trung tá Giang đã ổn định.

Thời điểm xảy ra sự việc, thanh niên có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia, có nồng độ cồn trong người.

Bạn đọc Báo Người Lao Động thắc mắc người nước ngoài trong trường hợp trên thì xử lý thế nào?

Có dấu hiệu tội chống người thi hành công vụ

Luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, nhìn nhận hành vi đánh CSGT trong trường hợp trên có dấu hiệu của tội chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015, với hình phạt cao nhất có thể lên đến 5 năm tù.

Khoản 1 Điều 5 Bộ luật Hình sự quy định rõ: "Bộ luật Hình sự được áp dụng đối với mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Trường hợp người nước ngoài thuộc đối tượng được miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự thì sẽ bị xử lý theo điều ước, tập quán quốc tế hoặc con đường ngoại giao.

Như vậy, trong đa số các trường hợp, người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam vẫn bị xử lý (điều tra, truy tố, xét xử, chấp hành án) theo pháp luật hình sự Việt Nam.

Kể cả trong trường hợp hành vi vi phạm chưa đến mức xử lý hình sự, theo điểm c khoản 1 Điều 5 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam vẫn bị xử phạt theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế Việt Nam tham gia có quy định khác.

Trong các biện pháp xử lý vi phạm hành chính quy định tại Luật này, Điều 27 cũng quy định biện pháp trục xuất dành cho người nước ngoài vi phạm hành chính tại Việt Nam.

Như vậy, có thể thấy, mọi cá nhân, bao gồm cả người nước ngoài, khi sinh sống, làm việc hoặc có mặt tại Việt Nam đều có nghĩa vụ tuân thủ và tôn trọng pháp luật Việt Nam, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

