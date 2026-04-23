Bạn đọc

CSGT TPHCM khuyến cáo sau vụ tai nạn liên hoàn ở dốc cầu Phú Mỹ

Anh Vũ

(NLĐO) - Vụ tai nạn giao thông giữa 6 ô tô xảy ra ở dốc cầu Phú Mỹ, TPHCM.

Ngày 23-4, Phòng CSGT, Công an TPHCM thông tin về vụ tai nạn giao thông ở cầu Phú Mỹ.

img

Lực lượng CSGT TPHCM điều tiết giao thông.

Lúc 20 giờ 30 ngày 22-4, tại đoạn đổ dốc cầu Phú Mỹ, đường Võ Chí Công (phường Cát Lái) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 6 phương tiện gồm 3 xe tải, 1 ô tô và 2 xe đầu kéo.

Các túi khí được bung ra, một số tài xế bị choáng nhưng may mắn không bị thương, họ tự rời khỏi xe. 

Trạm CSGT Đa Phước phối hợp với các đơn vị triển khai phương án phân luồng từ xa để giải quyết ùn ứ giao thông.

Sau tai nạn, Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT Công an TPHCM) nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Nhờ sự chủ động và kịp thời của lực lượng làm nhiệm vụ, tình hình giao thông qua khu vực được đảm bảo an toàn, hạn chế ùn tắc kéo dài, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông thông suốt.

Song song đó, lực lượng chức năng tiến hành bảo vệ hiện trường, hỗ trợ các bên liên quan, phục vụ công tác xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

img

Các xe dính chặt vào nhau sau tai nạn.

Phòng CSGT Công an TPHCM khuyến cáo tài xế khi lưu thông qua các tuyến cầu, đường có mật độ phương tiện lớn cần chú ý giữ khoảng cách an toàn, làm chủ tốc độ, quan sát tốt tình hình phía trước, đặc biệt trong điều kiện ban đêm nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông đáng tiếc.

Tai nạn liên hoàn ở dốc cầu Phú Mỹ, các xe dính chặt nhau

Tai nạn liên hoàn ở dốc cầu Phú Mỹ, các xe dính chặt nhau

(NLĐO) - Sáu ô tô đã va chạm tạo chuỗi tai nạn liên hoàn ở dốc cầu Phú Mỹ, TPHCM.

Nạn nhân tử vong sau tai nạn ở TPHCM là thầy thuốc ưu tú, từng làm giám đốc bệnh viện

(NLĐO) - Công an TPHCM xác định danh tính nạn nhân là ông Đinh Thanh Hưng, thầy thuốc ưu tú, từng là Giám đốc Bệnh viện quận Tân Phú trước đây

TPHCM: Tai nạn trên đường Võ Chí Công, CSGT nỗ lực giải toả ùn ứ

(NLĐO) - Hai ô tô xảy ra va chạm giao thông trên cầu Kênh Một Tấn, lực lượng CSGT nỗ lực để giải toả ùn ứ.

