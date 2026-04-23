Tai nạn liên hoàn ở dốc cầu Phú Mỹ, các xe dính chặt nhau

Sáng 23-4, Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT, Công an TPHCM) phối hợp Công an TPHCM điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 6 ô tô.

4 xe mắc kẹt vào nhau.

Theo điều tra, tối 22-4, nam tài xế lái xe tải khi đang đổ dốc cầu Phú Mỹ, hướng phường Phú Thuận đi phường Cát Lái đã va chạm với xe phía trước, kéo theo ô tô, một xe tải khác và 2 xe đầu kéo tông nhau, tạo thành chuỗi liên hoàn.

Tại hiện trường 6 ô tô nằm chắn ngang làn đường. Sau đó, 2 xe tải bị nhẹ mau chóng được kéo xuống chân cầu để phối hợp xử lý.

Các túi khí được bung ra, một số tài xế bị choáng nhưng may mắn không bị thương, họ tự rời khỏi xe.

Công an TPHCM sau đó có mặt điều tiết giao thông, phối hợp với các lực lượng liên quan điều tra.