CSGT TPHCM vừa xử lý vi phạm tại công trình nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu

Ngày 11-1, đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết vừa xử lý đối với vi phạm của Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức.

Lực lượng chức năng lập biên bản đối với đại diện Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức.

Lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Long Phước kiểm tra công trình thi công tại giao lộ Lò Lu - Lã Xuân Oai, phường Long Phước.

Đây là vị trí thi công công trình nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu (thuộc phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức cũ) do Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức phụ trách.

Qua làm việc, lực lượng chức năng phát hiện đơn vị thi công không bố trí người hướng dẫn điều khiển giao thông khi thi công ở chỗ đường hẹp, gây ùn tắc giao thông nên lập biên bản xử lý theo Nghị định 100.

Với lỗi này, lực lượng chức năng sẽ phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với cá nhân và từ 2-6 triệu đồng đối với tổ chức. Ngoài ra, buộc thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông theo quy định.