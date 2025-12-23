CSGT TPHCM trích xuất camera xử phạt tài xế vi phạm đã hơn 1 tháng

CLIP: Xe khách giường nằm Việt Thành đón trả khách sai quy định.

Ngày 23-12, đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết vừa xử phạt ông Bùi Ngọc H., 41 tuổi, do đón trả khách không đúng nơi quy định.



Ông Bùi Ngọc H. tại cơ quan công an.

13 giờ chiều 18-11, ông H. lái xe khách xe khách giường nằm Việt Thành trên đường Đỗ Mười, hướng đi Bến xe Miền Đông mới. Khi đến điểm đón trả khách cố định trước Khu chế xuất Linh Xuân, phường Linh Xuân đã lên xuống khách.

Đến chiều 22-12, Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết đã làm việc và xử phạt tài xế xe giường nằm vì hành vi đón, trả khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đóng, trả khách. Theo quy định, ông H. sẽ bị phạt 1,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Làm việc với công an, tài xế H. cũng không cung cấp được lịch trình xuất bến (lệnh xuất bến tại điểm đầu - điểm cuối có mộc của bến xe). Qua trao đổi tài xế, người này nói chỉ có lệnh hợp đồng.