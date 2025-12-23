CSGT TPHCM trích xuất camera xử phạt tài xế vi phạm đã hơn 1 tháng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

CSGT TPHCM trích xuất camera xử phạt tài xế vi phạm đã hơn 1 tháng

Anh Vũ

(NLĐO) - Tài xế xe khách giường nằm Việt Thành được xác định đã đón, trả khách sai quy định trước Khu chế xuất Linh Xuân.

CLIP: Xe khách giường nằm Việt Thành đón trả khách sai quy định.

Ngày 23-12, đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết vừa xử phạt ông Bùi Ngọc H., 41 tuổi, do đón trả khách không đúng nơi quy định.

img

Ông Bùi Ngọc H. tại cơ quan công an.

13 giờ chiều 18-11, ông H. lái xe khách xe khách giường nằm Việt Thành trên đường Đỗ Mười, hướng đi Bến xe Miền Đông mới. Khi đến điểm đón trả khách cố định trước Khu chế xuất Linh Xuân, phường Linh Xuân đã lên xuống khách.

Đến chiều 22-12, Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết đã làm việc và xử phạt tài xế xe giường nằm vì hành vi đón, trả khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đóng, trả khách. Theo quy định, ông H. sẽ bị phạt 1,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Làm việc với công an, tài xế H. cũng không cung cấp được lịch trình xuất bến (lệnh xuất bến tại điểm đầu - điểm cuối có mộc của bến xe). Qua trao đổi tài xế, người này nói chỉ có lệnh hợp đồng.

Tin liên quan

Đăng tin thất thiệt, hậu quả để lại rất thiệt

Đăng tin thất thiệt, hậu quả để lại rất thiệt

(NLĐO) - Cắt ghép, sử công nghệ AI để dựng chuyện người khác "bị bắt", "bị xử lý hình sự" có thể bị xử lý nặng.

Xử phạt tiếng ồn không cần máy đo: Sợ nhất là cảm tính!

Dù được xem là "liều thuốc mạnh" trị nạn "tra tấn thính giác", nhưng quy định xử phạt tiếng ồn không cần máy đo vẫn gây lo ngại về sự cảm tính

Xử phạt người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TPHCM

(NLĐO) - Một trong 4 người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, 3 người còn lại bị nhắc nhở

cơ quan công an xe khách giường nằm giấy phép lái xe
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo