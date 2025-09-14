HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

CSGT xử phạt 17 xe khách vi phạm với nhiều lỗi ở TP HCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Một loạt xe khách vừa bị Đội CSGT Rạch Chiếc dừng xe kiểm tra và xử phạt.

Ngày 14-9, đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP HCM) cho biết vừa xử lý nhiều xe khách vi phạm trên địa bàn.

TP HCM Xử phạt xe khách vi phạm an toàn giao thông với 17 trường hợp bị xử lý - Ảnh 1.

Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc PC08) ra quân xử lý xe khách.

Trong ngày, tổng cộng có 17 trường hợp vi phạm. Các lỗi gồm: không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe; dừng xe mà bánh xe gần nhất cách lề đường quá 0,25 m; giao xe cho tài xế lưu thông sai hành trình; xe khách phù hiệu hết giá trị sử dụng;...

Lúc 14 giờ 55 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện một xe khách dừng trên đường Đỗ Mười, phường Linh Xuân (TP Thủ Đức cũ) có dấu hiệu vi phạm, CSGT sau đó yêu cầu kiểm tra.

Qua làm việc với tài xế 48 tuổi, cảnh sát đã lập biên bản lỗi dừng xe mà bánh xe gần nhất cách lề đường quá 0,25 m và không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe. Với 2 lỗi này, tài xế sẽ bị phạt từ 1,6 - 2,8 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tương tự, trên đường Đỗ Mười, lực lượng chức năng cũng phát hiện tài xế 47 tuổi lái xe khách có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra cho thấy tài xế không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe. Theo quy định, tài xế sẽ bị phạt từ 1-2 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

TP HCM Xử phạt xe khách vi phạm an toàn giao thông với 17 trường hợp bị xử lý - Ảnh 2.

CSGT Rạch Chiếc xử lý nghiêm xe khách vi phạm.

Đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp xe khách vi phạm, gây mất an toàn giao thông.

Thời gian qua, tuyến đường Đỗ Mười, Quốc lộ 13... (TP HCM) thường xuyên xảy ra tình trạng xe chạy sai quy định, đón trả khách bát nháo gây bức xúc cho người dân.

TP HCM Xử phạt xe khách vi phạm an toàn giao thông với 17 trường hợp bị xử lý - Ảnh 3.

Hàng loạt xe khách vi phạm trên đường Đỗ Mười, phường Linh Xuân.

