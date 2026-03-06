CSGT xử phạt nhà thầu thi công đường gây cản trở giao thông

Chiều 6-3, Đội CSGT Rạch Chiếc - Phòng CSGT Công an TPHCM đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thủ Đức, chủ thầu dự án mở rộng đường Lò Lu, do vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông.
Hơn 15 giờ cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp với Công an phường Long Trường kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông tại công trình "gói thầu xây lắp 1: xây dựng đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật" thuộc dự án nâng cấp mở rộng đường Lã Xuân Oai, đoạn từ đường Lò Lu đến đường Nguyễn Duy Trinh, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thủ Đức làm chủ thầu.
Tổ công tác xử phạt chủ thầu do để vật liệu ngoài phạm vi thi công, gây cản trở giao thông.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thủ Đức đã 4 lần bị Đội CSGT Rạch Chiếc xử phạt.
