HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xử phạt người đàn ông đấm vào mặt tài xế xe Grab khi đang lái xe

Cao Nguyên

(NLĐO) – Người đàn ông đấm vào mặt tài xế xe Grab trong lúc cãi nhau với vợ bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng.

Ngày 6-3, một lãnh đạo UBND phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông P.V.H.V. (42 tuổi, ngụ phường Tân Lập) số tiền 2,5 triệu đồng.

Người đàn ông bị xử phạt vì đấm tài xế Grab trong lúc lái xe - Ảnh 1.

Người đàn ông đấm vào mặt tài xế xe Grab bị xử phạt 2,5 triệu đồng

Ông V. bị xử phạt hành chính về hành vi đe dọa, xâm phạm sức khỏe của người khác đi trên xe, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, đêm 18-2, ông N.Đ.N. (39 tuổi, tài xế xe Grab) điều khiển ô tô chở vợ chồng ông V. và 2 con nhỏ về nhà.

Trên đường di chuyển, ông V. mắng vợ của mình rồi văng tục. Chưa dừng lại, người này còn vô cớ chửi tài xế rồi đấm vào mặt.

Khi tài xế dừng xe lại bên đường, người vợ đã nói với ông V. trên ô tô có gắn camera giám sát. 

Lúc này người đàn ông mới thay đổi thái độ, nói lời xin lỗi và mong tài xế bỏ qua vụ việc. 

Sau khi bị đánh, tài xế N. đã đến trụ sở công an trình báo.

Theo phản ánh của tài xế, ngoài việc bị đấm vào mặt gây chảy máu trong miệng, ô tô cũng bị vị khách đóng mạnh gây hư hỏng nhẹ ở cửa.

Tin liên quan

Tài xế Grab bị đấm khi đang lái xe: Nạn nhân không muốn người đánh mình vướng vòng lao lý!

Tài xế Grab bị đấm khi đang lái xe: Nạn nhân không muốn người đánh mình vướng vòng lao lý!

(NLĐO) – Cơ quan công an đã mời vị khách đấm vào mặt tài xế Grab khi đang lái xe nhưng người này hiện không có mặt ở địa phương.

Diễn biến mới vụ tài xế xe Grab bị hành khách đấm vào mặt trong lúc lái xe

(NLĐO) – Sau khi xác minh thông tin từ tài xế xe Grab, cơ quan công an sẽ mời hành khách đánh người lên làm việc để xử lý theo quy định.

Tài xế Grab bị khách đấm vào mặt trong lúc lái xe

(NLĐO) - Trong lúc cãi nhau với vợ, nam hành khách bất ngờ đấm quay sang vào mặt tài xế Grab rồi xuống xe… xin lỗi!

xử phạt hành chính tỉnh Đắk Lắk đấm tài xế xâm phạm sức khỏe
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo