HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

CSGT yêu cầu chủ tiệm sửa xe báo tin tụ tập, đua xe

Anh Vũ

(NLĐO) - Công an yêu cầu các chủ tiệm sửa xe kịp thời cung cấp thông tin có liên quan đến tụ tập, chuẩn bị đua xe... để ngăn chặn từ xa.

Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, việc sử dụng xe máy, xe điện "độ, chế" đã gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến trật tự công cộng, an toàn xã hội và cháy nổ. Đặc biệt, còn nhiều học sinh, sinh viên sử dụng các loại xe này để tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

img

Lực lượng công an yêu cầu chủ, nhân viên các tiệm sửa xe không "độ, chế" xe.

Để phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi "độ, chế", sử dụng xe "độ, chế", lực lượng CSGT đã siết chặt ngay từ các tiệm sửa xe.

Trong đó, Đội CSGT Bàn Cờ phối hợp với Công an 12 phường tổng rà soát, tuyên truyền, kiểm tra, xử lý đối với các tiệm sửa xe nghi vấn "độ, chế" xe.  Rà soát xác định có 227 tiệm sửa xe, trong đó một số tiệm sửa xe có biểu hiện nghi vấn "độ, chế", buôn bán phụ tùng không có nguồn gốc, hóa đơn chứng từ…

Lực lượng công an yêu cầu các chủ tiệm sửa xe kịp thời cung cấp thông tin có liên quan đến tụ tập, chuẩn bị đua xe, lái xe gây rối trật tự công cộng để ngăn chặn từ xa.

Ngoài ra, CSGT cũng tuyên truyền đối với chủ cơ sở, nhân viên tiệm sửa xe không thực hiện hành vi "độ, chế" xe cũng như cam kết thực hiện một số nội dung như không thay đổi kết cấu, hình dáng, khung, máy, pin, đặc tính… của xe máy, xe điện, xe đạp điện. Đặc biệt, không mua bán các phụ tùng xe không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng gian, hàng giả, hàng hóa không có hoá đơn chứng từ,...

Tin liên quan

Thiếu niên khai lý do độ xe, che biển số để chạy trên đường ở TPHCM

Thiếu niên khai lý do độ xe, che biển số để chạy trên đường ở TPHCM

(NLĐO) - Thiếu niên 17 tuổi cùng bạn quay clip chạy xe che biển số đăng clip TikTok đã bị Đội CSGT Rạch Chiếc xử lý.

Triệt xoá lò “độ” xe máy lớn có phòng cách âm ở Biên Hòa

(NLĐO)- Qua kiểm tra, lò “độ” xe được cho là lớn nhất TP Biên Hòa có dấu hiệu “độ, chế” với tính chất, mức độ tinh vi. Nơi đây có phòng cách âm để kiểm tra tốc độ, hệ thống đánh lửa...

Công an đột kích hàng loạt “lò” độ xe tại Đà Nẵng

(NLĐO) – Hàng loạt “lò” độ xe tại TP Đà Nẵng bị công an kiểm tra vì đã giúp sức cho “quái xế” tung hoành.

gây rối trật tự công cộng độ chế xe
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo