CSGT yêu cầu chủ tiệm sửa xe báo tin tụ tập, đua xe

Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, việc sử dụng xe máy, xe điện "độ, chế" đã gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến trật tự công cộng, an toàn xã hội và cháy nổ. Đặc biệt, còn nhiều học sinh, sinh viên sử dụng các loại xe này để tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Lực lượng công an yêu cầu chủ, nhân viên các tiệm sửa xe không "độ, chế" xe.

Để phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi "độ, chế", sử dụng xe "độ, chế", lực lượng CSGT đã siết chặt ngay từ các tiệm sửa xe.

Trong đó, Đội CSGT Bàn Cờ phối hợp với Công an 12 phường tổng rà soát, tuyên truyền, kiểm tra, xử lý đối với các tiệm sửa xe nghi vấn "độ, chế" xe. Rà soát xác định có 227 tiệm sửa xe, trong đó một số tiệm sửa xe có biểu hiện nghi vấn "độ, chế", buôn bán phụ tùng không có nguồn gốc, hóa đơn chứng từ…

Lực lượng công an yêu cầu các chủ tiệm sửa xe kịp thời cung cấp thông tin có liên quan đến tụ tập, chuẩn bị đua xe, lái xe gây rối trật tự công cộng để ngăn chặn từ xa.

Ngoài ra, CSGT cũng tuyên truyền đối với chủ cơ sở, nhân viên tiệm sửa xe không thực hiện hành vi "độ, chế" xe cũng như cam kết thực hiện một số nội dung như không thay đổi kết cấu, hình dáng, khung, máy, pin, đặc tính… của xe máy, xe điện, xe đạp điện. Đặc biệt, không mua bán các phụ tùng xe không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng gian, hàng giả, hàng hóa không có hoá đơn chứng từ,...