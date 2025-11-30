Thiếu niên khai lý do độ xe, che biển số để chạy trên đường ở TPHCM

Huỳnh Quốc Tuấn D. (áo đỏ) cùng mẹ của Tuấn D., Nguyễn Tấn D. (16 tuổi) và ba của Tấn D. tại cơ quan công an.

Ngày 30-11, Đội CSGT Rạch Chiếc - Phòng CSGT Công an TPHCM đã xử phạt Huỳnh Quốc Tuấn D., 17 tuổi, ngụ TPHCM do chạy xe máy che biển số trên đường Phú Châu, phường Tam Bình.

Bị xử phạt hàng loạt lỗi

Các lỗi được xác định gồm: Điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu bên trái; Không có bộ phận giảm thanh (hay pô độ); Gắn biển số xe bị che lấp; Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xi-lanh từ 50cc trở lên; Tự ý thay đổi máy, hình dáng, đặc tính của xe; và Tự ý thay đổi màu sơn xe không đúng với chứng nhận đăng ký xe.

Bên cạnh đó, Đội CSGT Rạch Chiếc cũng mời làm việc mẹ của Tuấn D., Nguyễn Tấn D. (16 tuổi) và ba của Tấn D.

Trước đó, ngày 29-11, cộng đồng mạng chia sẻ clip cho thấy một thiếu niên mặc đồng phục học sinh, chạy xe máy trên đường Phú Châu. Đáng nói, xe máy này đã dùng khẩu trang che biển số.

Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng mời thiếu niên trong clip và gia đình đến trụ sở làm việc.

Tại đây, Huỳnh Quốc Tuấn D. cho biết trước đây học chung với Nguyễn Tấn D. và thường gặp nhau đi dạo vào cuối tuần. 13 giờ ngày 27-11, Tuấn D. đến nhà và yêu cầu Tấn D. gắn pô mới mua vào xe Tấn D. và tháo gương chiếu hậu bên trái.

Sau đó, cả hai rủ nhau đường Phú Châu, phường Tam Bình để chạy xe, quay lại đăng lên mạng xã hội TikTok. Đến trưa 29-11, do thấy mạng xã hội chia sẻ nhiều, Tuấn D. xóa clip. Tuấn D. cho biết đăng clip TikTok là "để chơi", đồng thời che biển số là để tránh công an và người dân báo cho cơ quan chức năng.

Trong khi đó, Tấn D. cho biết xe bị che biển số trong clip là xe của ba mình mua trong tình trạng cũ nát. Cuối tháng 10-2025, Tấn D. lên Shopee mua dàn áo nhựa bên ngoài gắn vào nên không đúng với màu trắng xám nguyên bản. Ngoài ra, do pô cũ bị hư nên Tấn D. mua tiếp một pô khác.

