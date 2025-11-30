HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thiếu niên khai lý do độ xe, che biển số để chạy trên đường ở TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Thiếu niên 17 tuổi cùng bạn quay clip chạy xe che biển số đăng clip TikTok đã bị Đội CSGT Rạch Chiếc xử lý.

Thiếu niên khai lý do độ xe, che biển số để chạy trên đường ở TPHCM - Ảnh 1.

Huỳnh Quốc Tuấn D. (áo đỏ) cùng mẹ của Tuấn D., Nguyễn Tấn D. (16 tuổi) và ba của Tấn D. tại cơ quan công an.

Ngày 30-11, Đội CSGT Rạch Chiếc - Phòng CSGT Công an TPHCM đã xử phạt Huỳnh Quốc Tuấn D., 17 tuổi, ngụ TPHCM do chạy xe máy che biển số trên đường Phú Châu, phường Tam Bình.

Bị xử phạt hàng loạt lỗi

Các lỗi được xác định gồm: Điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu bên trái; Không có bộ phận giảm thanh (hay pô độ); Gắn biển số xe bị che lấp; Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xi-lanh từ 50cc trở lên; Tự ý thay đổi máy, hình dáng, đặc tính của xe; và Tự ý thay đổi màu sơn xe không đúng với chứng nhận đăng ký xe.

Thiếu niên khai lý do độ xe, che biển số để chạy trên đường ở TPHCM - Ảnh 2.

Huỳnh Quốc Tuấn D. chạy xe máy che biển số.

Bên cạnh đó, Đội CSGT Rạch Chiếc cũng mời làm việc mẹ của Tuấn D., Nguyễn Tấn D. (16 tuổi) và ba của Tấn D.

VIDEO: Huỳnh Quốc Tuấn D. tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 29-11, cộng đồng mạng chia sẻ clip cho thấy một thiếu niên mặc đồng phục học sinh, chạy xe máy trên đường Phú Châu. Đáng nói, xe máy này đã dùng khẩu trang che biển số.

Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng mời thiếu niên trong clip và gia đình đến trụ sở làm việc.

Tại đây, Huỳnh Quốc Tuấn D. cho biết trước đây học chung với Nguyễn Tấn D. và thường gặp nhau đi dạo vào cuối tuần. 13 giờ ngày 27-11, Tuấn D. đến nhà và yêu cầu Tấn D. gắn pô mới mua vào xe Tấn D. và tháo gương chiếu hậu bên trái.

Thiếu niên khai lý do độ xe, che biển số để chạy trên đường ở TPHCM - Ảnh 3.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ.

Sau đó, cả hai rủ nhau đường Phú Châu, phường Tam Bình để chạy xe, quay lại đăng lên mạng xã hội TikTok. Đến trưa 29-11, do thấy mạng xã hội chia sẻ nhiều, Tuấn D. xóa clip. Tuấn D. cho biết đăng clip TikTok là "để chơi", đồng thời che biển số là để tránh công an và người dân báo cho cơ quan chức năng.

Thiếu niên khai lý do độ xe, che biển số để chạy trên đường ở TPHCM - Ảnh 4.

CSGT kiểm tra xe hai xe đã bị "độ".

Trong khi đó, Tấn D. cho biết xe bị che biển số trong clip là xe của ba mình mua trong tình trạng cũ nát. Cuối tháng 10-2025, Tấn D. lên Shopee mua dàn áo nhựa bên ngoài gắn vào nên không đúng với màu trắng xám nguyên bản. Ngoài ra, do pô cũ bị hư nên Tấn D. mua tiếp một pô khác.

Thiếu niên khai lý do độ xe, che biển số để chạy trên đường ở TPHCM - Ảnh 5.

Huỳnh Quốc Tuấn D. tại cơ quan công an.

Ngày 30-11, Đội CSGT Rạch Chiếc cũng lập biên bản ba của Nguyễn Tấn D. lỗi giao xe máy cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông.

Luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết theo Nghị định 168/2024, hành vi này sẽ bị phạt từ 8-10 triệu đồng.

Với lỗi của Huỳnh Quốc Tuấn D., luật sư Phùng Huyền cho biết lỗi Điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu bên trái phạt 400.000-500.000 đồng; Không có bộ phận giảm thanh (hay pô độ) phạt 2-3 triệu đồng; Gắn biển số xe bị che lấp phạt 4-6 triệu đồng với xe máy, trừ 6 điểm trên giấy phép lài xe.; Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xi-lanh từ 50cc trở lên phạt 400.000-600.000 đồng; Tự ý thay đổi máy, hình dáng, đặc tính của xe phạt 4-6 triệu đồng; và Tự ý thay đổi màu sơn xe không đúng với chứng nhận đăng ký xe phạt 200.000-300.000 đồng.

Cũng theo quy định, tiền phạt đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi không quá 1/2 mức tiền phạt áp dụng với người lớn.

Tin liên quan

Xử phạt người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TPHCM

Xử phạt người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TPHCM

(NLĐO) - Một trong 4 người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, 3 người còn lại bị nhắc nhở

Tung tin thất thiệt trong cơn lũ, một thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

(NLĐO) - Khi nhiều khu vực phía Đông Gia Lai ngập lụt nặng, N.Q.Đ. đăng thông tin sai sự thật về công tác cứu nạn, cứu hộ khiến dân hoang mang.

TPHCM: Xử phạt nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm

(NLĐO) - Sau giờ tan trường, nhiều học sinh ở TPHCM đi xe máy về nhà nhưng không đội mũ bảo hiểm.

