Bạn đọc

Cụ bà 79 tuổi đi bộ hơn 300 km để đóng góp học bổng cho học sinh, sinh viên

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Tổng số tiền cộng đồng UpRace 2025 dành cho Quỹ Học bổng Vừ A Dính là hơn 2,2 tỉ đồng

Ngày 18-1, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" tổ chức tổng kết thực hiện hoạt động UpRace 2025.

Cụ bà 79 tuổi đi bộ hơn 300 km để đóng góp học bổng cho học sinh, sinh viên - Ảnh 1.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể tham gia tích cực UpRace 2025

Kết quả triển khai UpRace 2025 của Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu", đã có 56 đội tham gia hoạt động với 9.820 người đăng ký tham gia và quyên góp được cho Quỹ 373.063 km.

Với thành tích này, tổng số tiền cộng đồng UpRace 2025 dành cho Quỹ Học bổng Vừ A Dính là hơn 2,2 tỉ đồng.

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa - Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" cho biết kết quả của UpRace 2025 tăng trưởng ấn tượng so với lần tham gia trước đó. Số đội, số người tham gia và tổng km quyên góp đều tăng hơn gấp ba lần so với UpRace 2023.

Cũng theo bà Trương Mỹ Hoa, UpRace 2025 đã khơi dậy và nuôi dưỡng tinh thần nhân văn sâu sắc. Mỗi bước chạy không chỉ là vận động thể chất mà là sự đồng hành với những em nhỏ vùng cao, vùng biển đảo; là sự gửi gắm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; là tình yêu nước thầm lặng hướng về biên cương Tổ quốc.

Cụ bà 79 tuổi đi bộ hơn 300 km để đóng góp học bổng cho học sinh, sinh viên - Ảnh 2.

Hưởng ứng UpRace 2025, bà Nguyễn Thị Ngọ đi bộ được 301 km

Tại buổi lễ, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia UpRace 2025. Điển hình như bà Nguyễn Thị Ngọ (Thành viên CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu") dù đã 79 tuổi những đã đạt thành tích 301 km trong vòng 19 ngày. Bà còn trích một phần lương hưu của mình để ủng hộ cho chương trình.

"Thay vì bắt xe ôm đi thăm con thì tôi chọn đi bộ để tích lũy số km. Vì biết những bước đi của mình có ý nghĩa nên tôi không còn thấy mệt. Có những ngày tôi đi được 10 km. Chương trình vừa tạo động lực để mọi người luyện tập thể dục, vừa ủng hộ học bổng cho các em học sinh, sinh viên vùng sâu, vùng xa" - bà Nguyễn Thị Ngọ chia sẻ.

UpRace 2025 được khởi xướng và bảo trợ kỹ thuật bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG. Đây là chương trình chạy bộ thiện nguyện thường niên, cho phép người tham gia chạy bộ hoặc đi bộ linh hoạt về thời gian, địa điểm. Mỗi km hợp lệ được ghi nhận và quy đổi thành giá trị đóng góp cho các tổ chức xã hội.


Hoàng Sa học bổng Trương Mỹ Hoa Vừ A Dính uprace
