Học bổng nhỏ nhưng giá trị tinh thần thì lớn lắm!

Ngày 9-1, tại TPHCM, Quỹ Học bổng Vừ A Dính tổ chức chương trình trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên. Đến dự chương trình có nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa - Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu".

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao học bổng cho các em học sinh

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao học bổng cho 155 học sinh, sinh viên dân tộc, vùng biển đảo có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học và 60 học sinh là con cán bộ, công nhân viên Quốc phòng thuộc Bộ đội biên phòng TPHCM.

Mỗi suất học bổng dành cho sinh viên trị giá 1,5 triệu đồng, dành cho học sinh là 1 triệu đồng. Chia sẻ về mức hỗ trợ này, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nói: "Học bổng này nhỏ, nhưng giá trị tinh thần thì lớn lắm. Số tiền này có thể nhỏ với người giàu, nhưng với các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa thì rất quý. Đây là sự ghi nhận, động viên và khích lệ tinh thần của rất nhiều nhà hảo tâm dành cho các em".

Đại diện Bộ đội Biên phòng TPHCM nhận bảng tượng trưng 60 suất học bổng từ chương trình

Bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ vui mừng khi hầu hết các em học sinh, sinh viên nhận được sự chăm lo của Quỹ Học bổng Vừ A Dính đều có thành tích học tập, rèn luyện tốt. Đây cũng là động lực để Quỹ Học bổng Vừ A Dính quyết tâm hoạt động tốt trong thời gian tới, vẫn tiếp tục hành trình chăm lo cho vùng phên dậu của tổ quốc.

Trong 27 năm hoạt động, Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã trao trên 110.000 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo. Ngoài cấp phát học bổng thường niên, Quỹ Học bổng còn đầu tư phát triển nhiều dự án theo chiều sâu như dự án "Ươm mầm tương lai", "Chắp cánh ước mơ", "Mở đường đến tương lai", "Thắp sáng tương lai" và Dự án "Hỗ trợ sinh viên". Qua đó, góp phần đầu tư nguồn nhân lực trẻ cho các vùng miền xa xôi.

Từ đầu năm học 2025 - 2026 đến nay, Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã trao 990 suất học bổng và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã trao 1.215 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên trên cả nước.