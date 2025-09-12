HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cụ bà nhận hóa đơn tiền điện 12 triệu đồng/tháng, bất ngờ kết quả kiểm tra

Lê Thúy

(NLĐO) - Tổng công ty Điện lực Miền Bắc vừa có thông tin về kết quả kiểm tra trường hợp một cụ bà nhận hóa đơn tiền điện tới 12 triệu đồng/tháng.

Theo đó, bà Nguyễn Thị N. (77 tuổi, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình) bất ngờ nhận hóa đơn tiền điện tháng 8-2025 lên tới hơn 12 triệu đồng, Công ty Điện lực khu vực Nam Định đã có báo cáo chi tiết, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.

Cụ bà nhận hóa đơn tiền điện 12 triệu đồng / tháng và kết quả kiểm tra từ Điện lực - Ảnh 1.

Đơn khiếu nại của cụ Nguyễn Thị Ninh. Ảnh: Báo Tiền Phong

Qua xác minh, sản lượng điện tăng đột biến (3.420 kWh) xuất phát từ việc đường dây sau công tơ bị hỏng cách điện, dẫn đến rò rỉ điện ra dây viễn thông.

Phần dây sau công tơ thuộc trách nhiệm của khách hàng, nhưng nhận thấy công tác hướng dẫn, cảnh báo rủi ro rò điện, đặc biệt với các hộ gia đình cao tuổi, còn chưa kịp thời, đầy đủ, Đội Quản lý điện lực khu vực Nam Định sẽ rút kinh nghiệm và triển khai các biện pháp phòng ngừa tốt hơn trong thời gian tới.

Trong quá trình giải quyết, cán bộ Điện lực đã trực tiếp làm việc với con cháu bà N., giải thích rõ nguyên nhân và cùng gia đình bàn bạc phương án xử lý.

Đội trưởng đội quản lý cũng đã gặp gỡ, cam kết đồng hành cùng gia đình trên tinh thần trách nhiệm và sẻ chia.

Chị Phạm Lệ B., con gái bà N., cho biết kiến nghị ngành điện và viễn thông tiếp tục phối hợp chỉnh trang, bó gọn hệ thống lưới điện - viễn thông để bảo đảm an toàn lâu dài.

Đại diện đơn vị viễn thông tại địa phương cũng khẳng định sẽ sớm triển khai bó gọn hệ thống cáp, giảm nguy cơ chạm chập với đường điện.

Hiện, Đội Quản lý điện lực khu vực Nam Định đang quản lý lưới điện trên địa bàn 8 phường xã với 136.000 hộ dân sử dụng điện.

Sau sự việc này, Đội cho biết tổ chức tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống đường dây, thiết bị đến đầu cột; đồng thời tuyên truyền để các hộ phối hợp kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện sau công tơ, phòng tránh rò rỉ, thất thoát điện và nguy cơ mất an toàn.

Tin liên quan

Mạng xã hội ồn ào nghi ngờ hóa đơn tiền điện, EVNNPC nói chưa nhận được phản ánh tăng bất thường

Mạng xã hội ồn ào nghi ngờ hóa đơn tiền điện, EVNNPC nói chưa nhận được phản ánh tăng bất thường

(NLĐO) - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khẳng định trong tháng 8, đơn vị không tiếp nhận phản ánh nào của khách hàng về việc hóa đơn tiền điện tăng bất thường.

Hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng cao, EVN yêu cầu rà soát

(NLĐO) - EVN yêu cầu rà soát từng trường hợp phản ánh về hóa đơn tiền điện tháng 6-2025 tăng cao.

Choáng với hóa đơn tiền điện

Nhiều người ví von hóa đơn tiền điện tháng 4 tăng vọt còn hơn giá vàng. Trong khi đó, ngành điện cảnh báo nắng nóng sẽ giảm nhưng nền nhiệt vẫn còn cao, người dân cần tăng cường các biện pháp tiết kiệm điện trong thời gian tới

công ty điện lực kết quả kiểm tra cụ bà dùng hết 12 triệu đồng tiền điện hóa đơn tiền điện 12 triệu đồng giá điện EVN
