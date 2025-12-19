HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Hà Nội

"Cú hích" giải phóng mặt bằng

Phan Đăng

Sau nhiều năm chậm tiến độ, dự án Vành đai 1 cũng đã hoàn tất khâu giải phóng mặt bằng đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục

 Điều này tạo tiền đề để TP Hà Nội tháo gỡ một trong những điểm nghẽn hạ tầng kéo dài thời gian qua.

Dự án nêu trên dài hơn 2,2 km, mặt cắt ngang 50 m, tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỉ đồng, được phê duyệt từ năm 2017, từng đặt mục tiêu hoàn thành năm 2020. Song, cũng như nhiều dự án lớn, việc giải phóng mặt bằng ách tắc khiến tiến độ công trình này kéo dài.

Gần 2.000 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng, chi phí bồi thường lên tới gần 6.000 tỉ đồng - cao gấp nhiều lần chi phí xây dựng, phản ánh rõ mức độ phức tạp của dự án đi qua khu vực đông dân cư, nhiều trường học, bệnh viện... Dù vậy, khoảng 5 tháng gần đây, việc giải phóng mặt bằng dự án đạt kết quả đột phá: Hoàn tất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hơn 1.200 hộ dân - vượt xa kết quả nhiều năm trước cộng lại.

Sự chuyển biến này cho thấy hiệu lực điều hành được nâng lên rõ rệt khi chính quyền thành phố chỉ đạo quyết liệt, phân công cụ thể trách nhiệm, đồng thời phát huy vai trò của chính quyền cơ sở và sự đồng thuận của người dân. Thành công trong việc giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 1 không chỉ là bao nhiêu diện tích đất được bàn giao mà còn là cách làm.

Việc xác định rõ "ai chịu trách nhiệm khâu nào", gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ cụ thể đã giúp tháo gỡ những vướng mắc tồn tại dai dẳng. Công tác tuyên truyền, vận động, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân cũng được chú trọng, để giải phóng mặt bằng không chỉ là mệnh lệnh hành chính mà còn trở thành sự chia sẻ vì lợi ích chung của thành phố.

"Cú hích" từ Vành đai 1 mang ý nghĩa mở đường cho hàng loạt dự án chiến lược khác của Hà Nội. Kinh nghiệm giải phóng mặt bằng tại 3 phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ, Láng liên quan Vành đai 1 đang được yêu cầu nhân rộng cho các dự án vành đai 2,5, 3, 3,5, 4, cầu vượt sông Hồng và các trục giao thông xuyên tâm. Trong bối cảnh Hà Nội đang bứt tốc phát triển, việc hoàn thiện hạ tầng giao thông là điều kiện tiên quyết để giảm ùn tắc, mở rộng không gian đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Thành công bước đầu của dự án Vành đai 1 còn cho thấy khi cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và minh bạch, những việc tưởng chừng không khả thi hoàn toàn có thể làm được. Giải phóng mặt bằng không chỉ là chuyện thu hồi đất mà còn là bài toán về niềm tin, sự đồng thuận và trách nhiệm công vụ.

Việc hoàn tất giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã tạo điều kiện để một tuyến đường sắp được thi công trở lại. Đó là minh chứng về một cách làm mới, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn. Nếu tinh thần này được duy trì và nhân rộng, TP Hà Nội có cơ sở để kỳ vọng những dự án hạ tầng tồn đọng lâu nay sẽ dần được khơi thông, tạo nền tảng cho thủ đô phát triển nhanh và bền vững.


    Thông báo