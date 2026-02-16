HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cú lội ngược dòng của sầu riêng Việt

Bài, ảnh, clip: NGỌC ÁNH

(NLĐO) - Hành trình của trái sầu riêng Việt Nam trong năm qua là một trận bóng đá kịch tính với "cú lội ngược dòng" ngoạn mục để xác lập kỷ lục

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), đã có nhận xét như vậy về ngành sầu riêng, mặt hàng chiếm 45% giá trị xuất khẩu toàn ngành rau quả năm qua. 

TIN LIÊN QUAN

Khởi đầu kém vui

Ông Nguyên nhớ lại năm 2025 bắt đầu với những tín hiệu cực kỳ tiêu cực của ngành sầu riêng. Ngay tháng 1-2025, ngành này đối mặt với một cú sốc lớn về tiêu chuẩn chất lượng khi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Các lô hàng bị phát hiện vướng phải vấn đề về kim loại nặng (Cadmium) và chất nhuộm (Vàng O).

Hệ quả là phía Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn quyết liệt, khiến hàng loạt xe container bị đình trệ tại cửa khẩu.

Cú lội ngược dòng của sầu riêng Việt - Ảnh 1.

Giá trị xuất khẩu sầu riêng biến động thất thường

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhìn lại ngành sầu riêng năm qua

Tình hình tồi tệ đến mức gần hai phần ba số lượng xe sầu riêng lên đến biên giới đã phải quay đầu trở về. Các doanh nghiệp rơi vào tình cảnh thua lỗ nặng nề, kéo theo kim ngạch xuất khẩu của quý I/2025 và đầu quý II/2025 sụt giảm mạnh từ 30% đến 40% so với cùng kỳ năm 2024.

Tại thời điểm đó, tâm lý bi quan bao trùm toàn ngành. Nhiều người dự báo rằng mục tiêu 3,2 tỉ USD của năm trước sẽ không thể đạt được mà có thể chỉ dừng lại ở mức khiêm tốn khoảng 2,5 tỉ USD.

Cú lội ngược dòng của sầu riêng Việt - Ảnh 2.

Sầu riêng xuất khẩu quay đầu bán nội địa đầu năm 2025

Nỗ lực xoay chuyển tình thế

Trước tình thế đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công Thương đã có những bước đi quyết liệt để tháo gỡ "hàng rào kỹ thuật", lấy lại lòng tin từ thị trường Trung Quốc. Việt Nam đã nhanh chóng thành lập gần 10 phòng thí nghiệm chuyên biệt nhằm kiểm soát chặt chẽ dư lượng Cadmium và các chất cấm ngay trước khi xuất khẩu.

Bên cạnh giải pháp kỹ thuật, những nỗ lực ngoại giao cũng mang lại kết quả mang tính bước ngoặt. Sau khi làm việc với Tổng Cục Hải quan Trung Quốc, hai bên đã thống nhất tạo điều kiện cho một "luồng xanh" thông quan. Thời gian chờ đợi của các xe sầu riêng sau khi có kết quả kiểm nghiệm đạt yêu cầu đã được rút ngắn đáng kể, từ mức 7-10 ngày trước đây xuống chỉ 2-3 ngày.

Cú lội ngược dòng của sầu riêng Việt - Ảnh 3.

Sầu riêng đông lạnh cấp đông nguyên trái

Bùng nổ

Những rào cản được dỡ bỏ đúng vào thời điểm thu hoạch rộ tại miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, tạo nên một sự cộng hưởng mạnh mẽ. Thay vì tiếp tục sụt giảm, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đã bật tăng một cách thần tốc.

Trong các giai đoạn từ cuối quý II/2025 đến quý IV/2025, tốc độ tăng trưởng luôn duy trì ở mức cao, tăng từ 50% đến 60% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả chung cuộc của năm 2025 đã gây bất ngờ lớn cho thị trường với tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt 3,85 tỉ USD, tăng trưởng 20% so với năm 2024 với sản lượng gần 1 triệu tấn.

Cú lội ngược dòng của sầu riêng Việt - Ảnh 4.

Ngành sầu riêng 2025 lập kỷ lục xuất khẩu

Trong tổng doanh thu, sầu riêng chế biến, cấp đông và sấy khô đóng góp khoảng 600 triệu USD, cho thấy sự đa dạng hóa và thâm nhập sâu vào nhiều thị trường như Trung Quốc, Mỹ và EU.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, năm qua, nếu so với một trận bóng đá thì ngành sầu riêng đã trải qua một trận kịch tính với cú lội ngược dòng ngoạn mục. Điều này không chỉ giúp phục hồi những mất mát đầu năm mà còn tạo ra một vị thế mới cho sầu riêng Việt Nam. 

Đây là nền tảng vững chắc và là đà tăng trưởng quan trọng để ngành tự tin hướng tới mục tiêu xuất khẩu 4 – 4,5 tỉ USD trong năm 2026.

Tin liên quan

Bầu Đức bất ngờ mang sầu riêng bán trong nước

Bầu Đức bất ngờ mang sầu riêng bán trong nước

(NLĐO) – Lần đầu tiên, bầu Đức quyết định đưa sầu riêng của Hoàng Anh Gia Lai vào siêu thị phục vụ người Việt

Giá sầu riêng Ri 6 rẻ bất ngờ

(NLĐO) - Giá sầu riêng Ri 6 giảm mạnh do đầu ra khó khăn dù đang thời điểm trái vụ, sản lượng thấp

Lý do giá sầu riêng tăng 10.000 đồng/kg chỉ sau 3 ngày

(NLĐO) – Sầu riêng Dona trong ngày được các vựa thu mua ở mức 110.000 đồng/kg (loại A) và 90.000 đồng/kg (loại B)

sầu riêng xuất khẩu sầu riêng Đặng Phúc Nguyên sầu riêng lội ngược dòng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo